'Spiegel': Bundeswehr warnte ihre SUV-Fahrer wegen Klimaprotesten

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen der Klimaproteste hat die Bundeswehr Fahrer dienstlicher Sportgeländewagen (SUV/Sport Utility Vehicle) zu erhöhter Vorsicht angehalten.



Vor den Demonstrationen am vergangenen Freitag sei die Warnung ergangen, dienstliche SUV an diesem Tag "sichtgeschützt innerhalb der Liegenschaft abzustellen", berichtet der "Spiegel" (Samstag) unter Berufung auf einen internen Sicherheitshinweis. Zudem sollten für zwingend notwendige Fahrten Ersatzfahrzeuge eingesetzt und Innenstädte gemieden werden. Die Bundeswehr hat hauptsächlich echte Geländefahrzeuge in ihrem Bestand, etwa den "Wolf" auf Basis einer Mercedes-Benz G-Klasse. Die Bundeswehr gab später an, es seien keine relevanten Sicherheitsvorfälle mit Fahrzeugen der Bundeswehr rund um die Proteste bekannt./cn/DP/zb