Spice PE kann Bravo Brio Restaurant Group übernehmen

Zug (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Spice Private Equity kommt mit der Übernahme der Restaurant-Kette Bravo Brio Restaurant Group (BBRG) voran. Die Aktionäre der US-Gesellschaft hätten an einer ausserordentlichen Generalversammlung der Transaktion zugestimmt, teilte Spice am Mittwoch mit. Der Deal werde nun voraussichtlich am (morgigen) Donnerstag über die Bühne gehen. Zugleich werde der Handel von BBRG-Aktien an der US-Börse Nasdaq eingestellt.

Die BBRG ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten