Spic Yuanda Environmental-Protection: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Spic Yuanda Environmental-Protection, ein Unternehmen aus dem Markt "Umwelt- und Facility Services", notiert aktuell (Stand 22:28 Uhr) mit 6,62 CNH fast gleich (-0.1 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Nach einem bewährten Schema haben wir Spic Yuanda Environmental-Protection auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Spic Yuanda Environmental-Protection schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,75 % und somit 1,5 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,25 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Spic Yuanda Environmental-Protection haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Buy" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Spic Yuanda Environmental-Protection mit einer Rendite von -10,38 Prozent mehr als 18 Prozent darüber. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -30,59 Prozent. Auch hier liegt Spic Yuanda Environmental-Protection mit 20,21 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.