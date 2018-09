Spic Dongfang New Energy: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Kurs der Aktie Spic Dongfang New Energy stand am 14.09.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 3,45 CNH. Der Titel wird der Branche "Multi-Hilfsprogramme" zugerechnet.

Die Aussichten für Spic Dongfang New Energy haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 26,49 liegt Spic Dongfang New Energy auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Utilities" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Spic Dongfang New Energy ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Spic Dongfang New Energy-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 56,52, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 56,48, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Spic Dongfang New Energy-Aktie ein Durchschnitt von 4,29 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,45 CNH (-19,58 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (3,49 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,15 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Spic Dongfang New Energy-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Spic Dongfang New Energy erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.