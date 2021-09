Sphere 3D-Aktien: Anstieg dank Bitcoin!

Die Aktien von Sphere 3D Corp (NASDAQ:ANY) notieren 36% höher bei $9,03 pro Aktie, da Händler einen Tweet des beliebten Twitter-Händlers Will Meade verbreiten, in dem er sagt: “Long $ANY this is the next $SPRT and they have a very good management team.

Die Aktie des Unternehmens wird möglicherweise auch im Einklang mit dem Preis von Bitcoin und Ethereum höher gehandelt.

Die Aktien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung