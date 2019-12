Sphera wird in unabhängigem Research-Report für Exzellenz in den Bereichen Produktverantwortung und Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Chicago (ots/PRNewswire) - Mit den Akquisitionen von SiteHawk und thinkstep hatSphera 'integriertes Risikomanagement für EHS, Produktverantwortung undNachhaltigkeit eingeführt', heißt es in dem BerichtSphera (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2674733-1&h=1450415684&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2674733-1%26h%3D3327613597%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsphera.com%252F%26a%3DSphera&a=Sphera), der weltweitgrößte Anbieter von Software und Lösungen für integriertes Risikomanagement,wurde im jüngsten Verdantix-Report mit der Bewertung "Sphera liefertNachhaltigkeits- und Product Stewardship-Exzellenz" besonders hervorgehoben.Verdantix ist ein unabhängiges Forschungs- und Beratungsunternehmen mit Sitz inNew York und London."Sphera findet kontinuierlich Wege, seine On-Premise- und cloudbasiertenFähigkeiten im Rahmen seiner Strategie des schnellen Wachstums zu innovieren undauszubauen", erklärt Paul Marushka, Spheras President und CEO. "Diese Studiebestätigt unsere Anstrengungen, die weltweit größten Unternehmen bei derBewältigung von Risiken in allen Bereichen ihrer kritischen Geschäftstätigkeitenzu unterstützen, insbesondere in den Bereichen EHS, Umgang mit chemischenStoffen, Produktlebenszyklus-Management, Produktverantwortung undUnternehmensnachhaltigkeit".Wie der Report feststellt, "bietet Sphera ein umfassendes, durchgängigesLösungsangebot für EHS-Management, Produktverantwortung und operative Risiken,das für große, multinationale Unternehmen geeignet ist, die versuchen,unterschiedliche Konzernaktivitäten zu vereinen und mehrere Anwenderfunktionsübergreifend einzubinden" und "Sphera bietet Integrated RiskManagement-Software an, die speziell für EHS, operative Risiken undProduktverantwortung entwickelt wurde".Sphera hatte 2019 sein Portfolio durch die Übernahme von SiteHawk (Mai) undthinkstep (September) ausgebaut. Konkret heißt es in dem Report, dass "Spheramit der SiteHawk-Akquisition sein Engagement für den Aufbau einer über die Cloudverfügbaren unternehmensweiten Product Stewardship-Software weiter gefestigthat", und weiter, zu thinkstep "dies positioniert Sphera als einzigenEHS-Softwareanbieter in der aktuellen Verdantix Green Quadrant EHSSoftware-Benchmarkstudie, der Life Cycle Assessment (LCA)-Fähigkeiten für denganzen Lebenszyklus des Produkts anbietet".Der Verdantix-Report hebt zudem hervor, dass Sphera umfassende Lösungen fürUmweltschutz, Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz (EHS), Produktverantwortungund Nachhaltigkeit vereint, was das Unternehmen zu einem ideal geeignetenAnbieter für große Unternehmen macht, die ihre Funktionalität erweitern möchten."Mit der kürzlich erfolgten Übernahme von thinkstep hebt Sphera sich durch seinAngebot in den Bereichen Produkt-Ökobilanz und Nachhaltigkeitsberichterstattungvon anderen Anbietern ab, die wir in unserer Green Quadrant EHSSoftware-Vergleichsstudie bewertet haben", kommentiert Yaowen Ma, Senior Analystbei Verdantix. "In Kombination mit der vorausgegangenen Übernahme von SiteHawkbietet Sphera nun ein breites Portfolio an Product Stewardship-Software,Content- und Servicelösungen, die die Bedürfnisse verschiedener Endanwender inUnternehmen erfüllen, von den Produktdesignentwicklern bis zu denFührungskräften im Bereich Regulatory Affairs".Der Bericht steht unter http://bitly.com/2sAPaso zum Download bereit.Informationen zu SpheraSphera ist der weltweit führende Anbieter von integrierterRisikomanagementsoftware und Informationsdienstleistungen mit den SchwerpunktenUmweltschutz, Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz (Environment, Health andSafety, EHS), operatives Risiko, und Produktverantwortung. Das Unternehmen, dasUnternehmen und Kunden auf der ganzen Welt betreut, engagiert sich seit mehr als30 Jahren dafür, durch Verbesserung der operativen Exzellenz eine sicherere,nachhaltigere und produktivere Welt zu schaffen.Pressekontakt:Ellen Bremsethebremseth@sphera.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/730416/Sphera.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126203/4473282OTS: Sphera SolutionsOriginal-Content von: Sphera Solutions, übermittelt durch news aktuell