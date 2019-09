Sphera schließt Übernahme von thinkstep, einem führenden Softwareunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und Produktverantwortung, ab

Chicago (ots/PRNewswire) - Sphera, ein weltweiter Anbieter vonintegrierter Risikomanagementsoftware undInformationsdienstleistungen mit den Schwerpunkten Umweltschutz,Gesundheit und Arbeitssicherheit (Environment, Health and Safety,EHS), operatives Risiko und Produktverantwortung, hat thinkstepgekauft. Das in Stuttgart in Deutschland ansässige Software- undInformationsservice-Unternehmen ist Spezialist für Nachhaltigkeit inUnternehmen und Produktverantwortung. Das im Juli bekannt gegebeneGeschäft könnte abgeschlossen werden, nachdem die zuständigendeutschen Regulierungsbehörden die Übernahme genehmigt hatten."Die cloud-gestützte wie standortgebundene Software von thinkstep,sein Datenpool und seine Expertise in den Märkten für Nachhaltigkeitin Unternehmen und Produktverantwortung unterstützt uns in unsererAufgabe, eine sicherere, nachhaltigere und produktivere Welt zuschaffen", sagte Paul Marushka, Präsident und CEO von Sphera. "DieÜbernahme von thinkstep durch Sphera bringt unsere Strategie desIntegrierten Risikomanagements 4.0 mit unserer SpheraCloud-Plattformvoran und erweitert zudem unseren internationalen Kundenstamm undunsere Expertise. Wir heißen die Kunden und die Mitarbeiter vonthinkstep herzlich bei Sphera willkommen."thinkstep bietet drei Arten von Softwarelösungen an: GaBi für dieNachhaltigkeit von Produkten, das weltweit in seinem Bereichumfassendste Tool für die Analyse der Lebensdauer von Produkten undumfangreichste Content-Angebot, SoFI für die Nachhaltigkeit inUnternehmen sowie IMM/CPM, BOMcheck und EC4P, die zusammen einePaketlösung für die Produktkonformität bilden und hier sämtlicheAspekte der Lieferkette, des Produktdesigns, der Produktion bis hinzum Ende der Lebensdauer von Produkten abdecken."Wir freuen uns unglaublich über die Aufnahme in dieUnternehmensfamilie von Sphera", sagt Jan Poulsen, CEO von thinkstep."Unsere Lösungen und unsere riesige Datenbank zu behördlichenRegulierungen und unser Wissen in diesem Bereich fügen sich ganznatürlich bei Sphera ein, und wir können es kaum erwarten, dieZusammenarbeit aufzunehmen."Die Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht offengelegt.Informationen zu SpheraSphera ist ein weltweiter Anbieter von integrierterRisikomanagementsoftware und Informationsdienstleistungen mit denSchwerpunkten Umweltschutz, Gesundheit und Arbeitssicherheit(Environment, Health and Safety, EHS), operatives Risiko undProduktverantwortung. Das Unternehmen, das über 3.000 Kunden und mehrals 1 Million Einzelanwender in über 70 Ländern betreut, engagiertsich seit mehr als 30 Jahren dafür, durch Verbesserung der operativenExzellenz eine sicherere, nachhaltigere und produktivere Welt zuschaffen.Informationen zu thinkstepthinkstep, das seinen Sitz in Stuttgart (Deutschland) hat,ermöglicht es Unternehmen auf der ganzen Welt, nachhaltig erfolgreichzu sein. Die Softwareprodukte, Datenbanken undBeratungsdienstleistungen von thinkstep unterstützen Firmen dabei,betriebliche Exzellenz zu erreichen, das Potenzial vonProduktinnovationen auszuschöpfen, ihren Markenwert zu steigern undbehördliche Vorgaben zu erfüllen. Die weltweit 20 Niederlassungen desUnternehmens stehen über 8.000 Klienten zur Verfügung.Pressekontakt:Ellen Bremsethebremseth@sphera.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/588281/Sphera_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/804346/thinkstep_Logo.jpgOriginal-Content von: Sphera Solutions, übermittelt durch news aktuell