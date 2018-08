Spezielle Leitern für die Obsternte benutzen / Herkömmliche Haushaltsleitern ungeeignet

--------------------------------------------------------------Obstleiter + Bodentraversehttp://ots.de/Uwx8TR--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Spezielle Obstbaumleitern sind zur sicheren Erntevon Äpfeln und andere Obstsorten ein Muss. GewöhnlicheHaushaltsleitern sind dafür oft zu niedrig, zu kippelig und fürBegebenheiten wie unebene Böden, Schotter, Sand oder Rasenungeeignet.Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH), Hamburg, rät zu freistehendenObstbaumleitern mit einer oder zwei Stützen. Sie gewährleisten einenfesten Stand auf bis zu drei Punkten. Ein zusätzlichesSicherheitsplus sind einige Zentimeter lange Leiterspitzen ausMetall, die die Leiter stabil im Boden verankern.Gerade bei Anlegeleitern sind Leiterspitzen (auch Erdspießegenannt) dringend zu empfehlen: Anlegeleitern können selbst dannplötzlich wegrutschen und umkippen, wenn beide Holme stabil am Stammoder an einem dicken, gesunden Ast aufliegen und mit intakten Gurtengesichert sind. Ist der Boden uneben, sind ausgleichendeBodentraversen sinnvoll. Auch sie sollten Leiterspitzen besitzen.Sicher am Boden ernten mit dem ObstpflückerMit einem Obstpflücker können die meisten Obstsorten auch vomBoden aus geerntet werden - eine sichere Sache, denn man steht mitbeiden Beinen fest auf der Erde.Diese Erntehelfer haben einen langen Stiel, meist alsTeleskop-Stiel. Zur Ausstattung gehören zusätzlich Zinken zumPflücken und ein Sack oder Korb zum Auffangen des Obstes. Generellgilt, dass alles Obst, das vom Boden aus erreicht werden kann, ohneLeiter geerntet werden sollte.Genügend Pausen einplanenLänger als eine Stunde am Stück sollte auf Leitern nichtgearbeitet werden. Zwar gibt es keine pauschale Empfehlung, aberPausen zwischendurch schützen vor Übermüdung, Schwindel, Hitze undeinseitiger Belastung der Muskulatur. Die Zeit am Boden kann dannauch gut für eine Trinkpause genutzt werden.Diese Tipps stammen aus der Broschüre "Den Garten genießen. Sichergärtnern". Herausgeber sind der Gesamtverband der DeutschenVersicherungswirtschaft und die DSH. Die Garten-Broschüre kanneinfach aus dem Internet heruntergeladen werden:http://das-sichere-haus.de/broschueren/garten-freizeit-urlaub/Über die DSH:Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) informiert über Unfallgefahrenin Heim und Freizeit. Mit ihrer Arbeit will die gemeinnützige DSHdazu beitragen, die hohen Unfallzahlen zu senken: Pro Jahrverunglücken in Deutschland rund 7,1 Millionen Menschen in denvermeintlich sicheren ei-genen vier Wänden, bei der Gartenarbeit,beim Heimwerken, beim Sport oder bei anderen Frei-zeitaktivitäten.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-Geschäftsführerin.Tel.: 040 / 29 81 04 62, Mail: s.woelk@das-sichere-haus.de.Original-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuell