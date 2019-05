Speziell für Golfer wie Sie: Die neuen PXG-0211-Eisen sind nun erhältlich

Die neuen PXG-Eisen überzeugen durch herausragende Leistung - zueinem Preis, den Sie von PXG nicht erwarten würdenScottsdale, Arizona (ots/PRNewswire) - Wir möchten PXGs (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2477117-1&h=600421136&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2477117-1%26h%3D640563435%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2477117-1%2526h%253D1532882910%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.pxg.com%25252F%2526a%253DPXG%252527s%26a%3DPXG%2527s&a=PXGs) neueste Ingenieursleistung vorstellen: die neuenPXG-0211-Eisen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2477117-1&h=2242598493&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2477117-1%26h%3D459848766%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2477117-1%2526h%253D1568395092%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.pxg.com%25252Fclubs%25252Firons%25252F0211%2526a%253DPXG%252B0211%252BIrons%26a%3DPXG%2B0211%2BIrons&a=PXG-0211-Eisen). Mit den 0211-Eisen wurden innovativeFlaggschiff-Technologien von PXG auf einen Schläger übertragen, derfür die Leistungsanforderungen eines breiteren Publikumspassionierter Golfer entwickelt wurde."Bei der Gründung von PXG hatten wir ein Segment des Marktesausgemacht - die Golfer ganz oben an der Spitze -, das sich nachetwas Neuem und wirklich Innovativem sehnte", so PXG-Gründer BobParsons (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2477117-1&h=2564638196&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2477117-1%26h%3D4149649395%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2477117-1%2526h%253D2277387185%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.pxg.com%25252Fen-us%25252Fabout%25252Fbob-parsons-founder%2526a%253DBob%252BParsons%26a%3DBob%2BParsons&a=Bob+Parsons). "Seitdem haben wir erkannt, dass es nochviel, viel mehr Golfer gibt, die sich erstklassige Leistung von derMarke ihres Vertrauens wünschen - einer Marke, die sich dazu bekennt,den Status quo herauszufordern und Spitzenleistung zu liefern. DieseGolfer hatten PXG wiederholt gebeten, seine neueste Technologie ineinem erschwinglicheren Schläger anzubieten, der speziell für siegemacht ist. Die PXG-0211-Eisen sind unsere Antwort auf derenWünsche."Die neuen PXG-0211-Eisen besitzen einenEdelstahl-431-Feingusskörper - kombiniert mit PXGs besondererHohlkörperkonstruktion, dem branchenweit dünnsten Schlägerblatt undproprietärer "COR2"-Technologie, die man in den0311-GEN2-Flaggschiff-Eisen des Unternehmens wiederfindet. DasErgebnis: Eisen mit herausragender Leistung und unerreichtem Klangund Gefühl.Mit der Kollektion gibt es ein innovatives, progressivesSet-Design, das nahtlos die Vorteile von PXGs Spieler- und extremfehlerverzeihenden Eisen verschmilzt - für optimale Spielbarkeit,Rasen-Interaktion und Fehlerverzeihung. Von der Wedge bis zum langenEisen nehmen Kopfgröße und Offset zu - zur Unterstützungbestmöglicher Abschlagsbedingungen und Leistung.Als reguläre Optionen werden True Tempers "Elevate"- undMitsubishis brandneue "MMT"-Stahl/Graphit-Schäfte angeboten. Zuhöheren Preisen ist auch eine erweiterte Matrix an Premium- undexotischen Schäften erhältlich.Um mehr über PXG zu erfahren oder einen Besuch für eineindividuelle Golfschlägeranpassung zu vereinbaren, besuchen Sie bittedie Website www.PXG.com.INFORMATIONEN ZU PARSONS XTREME GOLFParsons Xtreme Golf (PXG) wurde vom amerikanischen Unternehmer undPhilanthropen Bob Parsons gegründet. Mithilfe bahnbrechenderTechnologie und hochentwickelter Fertigungsprozesse, bei denenHochleistungslegierungen eingesetzt werden, produziert PXG dieedelsten Golfschläger der Welt.Zum Professional-Team von PXG gehören Zach Johnson, Pat Perez,Billy Horschel, Ryan Moore, James Hahn, Charl Schwartzel, WyndhamClark, Scott Langley, Lydia Ko, Anna Nordqvist, Brittany Lang, CelineBoutier, Austin Ernst, Christina Kim, Katherine Kirk, Alison Lee,Ryann O'Toole, Gerina Piller und Jennifer Song.PXG bietet ein komplettes Sortiment an Golfschlägern für Rechts-und Linkshänder an, darunter Driver, Fairway-Hölzer, Hybride, Eisen,Wedges und Putter.Pressekontakt:Leela Brennanpress@pxg.com480.387.5591Line-ID: leela_brennan_pxgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/892263/Parsons_Xtreme_Golf_0211_Iron.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/893144/Parsons_Xtreme_Golf_Logo.jpgOriginal-Content von: Parsons Xtreme Golf, übermittelt durch news aktuell