Spezialmaschinenbauer Aixtron zahlt für 2016 keine Dividende

HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der kriselnde Spezialmaschinenbauer Aixtron will für das abgelaufene Jahr keine Dividende zahlen.



Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Herzogenrath mit. Im vergangenen Jahr hatte Aixtron einen Verlust von 24 Millionen Euro eingefahren, nach gut 29 Millionen ein Jahr zuvor. In diesem Jahr dürfte der Fehlbetrag aber wegen hoher Investitionen in Forschung und Entwicklung wieder anwachsen, hatte Aixtron vergangene Woche mitgeteilt. Erst 2018 strebt das Unternehmen nach derzeitigem Stand wieder ein positives Betriebsergebnis an.