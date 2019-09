Spezialist für Rhythmologie wechselt ans Asklepios Klinikum Harburg (FOTO)

Hamburg (ots) -Verstärkung im Herzteam: Prof. Dr. Boris Hoffmann leitet gemeinsammit Dr. Britta Goldmann die renommierte Klinik für KardiologieMit Professor Dr. Boris Hoffmann holt das Harburger Klinikum einenausgewiesenen Experten in der Therapie rhythmologischerHerzerkrankungen an die Elbe. Der bisherige stellvertretendeKlinikdirektor der Klinik für Kardiologie - Rhythmologie an derUniversitätsklinik in Mainz leitet den Schwerpunkt "Rhythmologie" inHarburg und wird sämtliche diagnostischen und therapeutischenVerfahren in diesem Bereich anbieten. Dr. Britta Goldmann istweiterhin als Chefärztin für den Schwerpunkt "Allgemeine undinterventionelle Kardiologie" verantwortlich."Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Professor Hoffmann einendeutschlandweit anerkannten Spezialisten im Bereich der Rhythmologiegewinnen konnten. Das zeigt, dass der Ruf des Harburger Klinikumsüber die Metropolregion hinaus strahlt und wir für Spitzenmedizinerein attraktiver Arbeitgeber sind. Unseren jährlich mehr als 7.000Patienten in der Kardiologie bieten wir mit der Doppelspitze in derKlinik für Kardiologie ein umfassendes Angebot unter Führung vonrenommierten Experten: Jeder Herzpatient profitiert von unseren hochspezialisierten Möglichkeiten", freut sich Philipp Noack,Geschäftsführender Direktor des Asklepios Klinikums Harburg. Dergebürtige Wilhelmshavener Hoffmann hat sein Studium der Medizin inLübeck, Hamburg und Göttingen absolviert und war nach verschiedenenStationen - u. a. als leitender Oberarzt am Universitären Herzzentrumam UKE - zuletzt als stellvertretender Klinikdirektor an derUniklinik in Mainz tätig. Zu seinen klinischen Schwerpunkten zähleninsbesondere die Katheterablation von Vorhofflimmern, sowie vonventrikulären und supraventrikulären Herzrhythmusstörungen.Gemeinsame Patientenversorgung auf höchstem NiveauDie Klinik für Kardiologie bildet durch den zusätzlichenSchwerpunkt "Rhythmologie" die komplette Behandlungsbandbreite desFachgebiets ab: Zukünftig werden alle Bereiche der allgemeinen undinterventionellen Kardiologie bis hin zum interventionellenKlappenersatz und der Rhythmologie abgedeckt. Dazu gehört fürChefarzt Prof. Hoffmann und sein Team auch die Etablierung neuerschonender Behandlungsverfahren wie etwa die Cryoballon-Ablation:Hierbei wird mittels eines Katheters das für die Rhythmusstörungverantwortliche Herzmuskelgewebe gezielt unterkühlt, sodass dieMuskelzellen keine elektrische Erregung mehr leiten können. Für denNeu-Harburger Hoffmann ist der patientenzentrierte klinische Ansatzwichtig: "Ich verstehe mich als Zuhörer und Lösungsfinder: Ich zeigemeinen Patienten mehrere mögliche Behandlungsstrategien, welche danngemeinsam besprochen und umgesetzt werden."Im Team mit Chefärztin Dr. Britta Goldmann können zukünftigPatienten mit Bluthochdruck, bei denen eine medikamentöse Therapienicht anschlägt, gezielt mit einer Ablation der Nierenarterienbehandelt werden - Prof. Hoffmann ist zertifizierter Hypertensiologeder Deutschen Hochdruckliga. Insgesamt profitieren Herzpatienten derRegion von dem neu gebildeten Zentrum für Herz- und Gefäßmedizin amAsklepios Klinikum Harburg: Die enge Zusammenarbeit der Spezialistender Bereiche Kardiologie, Herzchirurgie, Angiologie undGefäßchirurgie erfolgt auf höchstem medizinischen Niveau.Bildunterschrift: Porträt Prof. Dr. Boris Hoffmann (Bildrechte:Asklepios Klinikum Harburg)Kontakt für Rückfragen:Asklepios Klinikum HarburgKommunikation & Marketing - Stefanie PohlEißendorfer Pferdeweg 5221075 HamburgTel.: (0 40) 18 18-86 21 36E-Mail: st.pohl@asklepios.comBesuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenOriginal-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell