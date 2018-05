Spezialfahrzeuge für Mitfahrdienste: Weltweite Nachfrage wächst bis 2025 auf rund 2,5 Millionen Stück (FOTO)

München (ots) -Die steigende Nachfrage nach Mitfahrdiensten lässt eine neueFahrzeugklasse entstehen: Autos, die mit einer flexiblenInnenausstattung ganz auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind.Allein in Europa, den USA und China werden schon 2020 rund eineMillion dieser speziell konzipierten Fahrzeuge verkauft werden -vielfach mit Elektroantrieb. Im Jahr 2025 soll die Nachfrage bereitsbei 2,5 Millionen liegen. Dahinter schlummert ein erheblichesPotenzial für die Automobilhersteller, so die neue RolandBerger-Studie "A new breed of cars. Purpose-built electric vehiclesfor mobility on demand.""Dieser neue Fahrzeugtyp vereint zwei der wichtigsten Megatrendsim Bereich Mobilität: die verstärkte Nutzung von Mitfahrdiensten unddie Elektromobilität", erklärt Jan-Philipp Hasenberg, Partner vonRoland Berger. "Außerdem stellt diese neue Fahrzeugklasse denFahrgast - nicht den Fahrer - in den Mittelpunkt und ist speziell fürden Einsatz als Taxi konzipiert."Für Automobilfirmen eröffnet sich damit ein attraktivesMarktsegment, denn diese Fahrzeuge lassen sich aufgrund ihresniedrigen Komplexitätsgrads für etwa die Hälfte der Kostenherkömmlicher PKW herstellen. Außerdem können Automobilherstellerdurch die E-Modelle die CO2-Ziele ihrer Flotten besser erreichen."Automobilkonzerne sollten diesen Nischenmarkt daher aktiv besetzen,um eine starke Wettbewerbsposition aufzubauen und ihre Kunden für dieneuen Wagenmodelle zu begeistern", rät Hasenberg.Schnell entwickelt, günstig im UnterhaltVon dem neuen Mobilitätskonzept profitieren auch die Fahrgäste;denn die Fahrzeuge bieten mehr Komfort und haben niedrigereAnschaffungs- und Betriebskosten als konventionelle Autos, etwa durchdas Wegfallen von Ölwechsel und geringerem Verschleiß derBremsanlage."Wir rechnen mit Kilometer-Kosten zwischen 0,5 und 0,8 Euro",erläutert Wolfgang Bernhart, Partner von Roland Berger. "Damit zählendie Spezialfahrzeuge zu den günstigsten Fortbewegungsoptionen imAuto. Erst echte Robocabs, die ohne Fahrer unterwegs sind, werden mitunter 0,3 Euro pro Kilometer noch günstiger sein."Potenzial schlummert auch im Markt der Mitfahrdienste, dieweltweit stark auf dem Vormarsch sind. Denn die Nachfrage nachPersonenbeförderung unabhängig vom eigenen Auto nimmt weiter zu. Sogehen die Experten von Roland Berger aus, dass die weltweiteNachfrage nach Spezialfahrzeugen für Mobilitätsdienstleister bis 2020auf rund eine Million Stück steigen wird. Bis 2025 dürfte sie sogarbei 2,5 Millionen Neuwagen liegen."Treiber ist hier vor allem China mit mindestens 60 ProzentMarktanteil, aber auch in Europa und den USA wird der Markt fürsolche Fahrmodelle weiter zunehmen", prognostiziert Jan-PhilippHasenberg. "Das ist ein wichtiger Wachstumsmarkt, den kein Herstellerignorieren kann."Die Studie können Sie herunterladen unter:www.rolandberger.de/pressemitteilungenRoland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220Partnern.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Roland Berger:Claudia RussoHead of Marketing & CommunicationsGermany, Austria and SwitzerlandTel.: +49 89 9230-8190E-Mail: Claudia.Russo@rolandberger.comwww.rolandberger.comOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell