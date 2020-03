Spezialchemiekonzern Evonik peilt 2020 stabilen Umsatz an

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

ESSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik will den Umsatz 2020 trotz der konjunkturellen Unsicherheiten stabil halten.



Dabei stützt sich das Unternehmen laut einer Mitteilung vom Mittwoch auf ein Wachstum im Geschäft mit Spezialchemikalien. Die erwartete schwächere Dynamik der Weltwirtschaft dürfte hingegen die Basisgeschäfte belasten, hieß es weiter. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) strebt der Trikotsponsor von Borussia Dortmund 2,0 bis 2,3 Milliarden Euro an. Die vom Unternehmen zur Verfügung gestellten durchschnittlichen Analystenschätzungen liegen beim Ebitda in etwa in der Mitte der Spanne. 2019 hielt Evonik das bereinigte Ebitda auch dank Kostensenkungen wie angestrebt mit 2,15 Milliarden Euro stabil./mis/jha/