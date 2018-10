Spezialchemiekonzern Covestro bestätigt Jahresziele

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Covestro hält trotz eines schwieriger werdenden Marktumfeldes an seinen Jahreszielen fest.



Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll 2018 weiterhin über dem Vorjahreswert von etwa 3,4 Milliarden Euro liegen, wie der Dax -Konzern am Donnerstag in Leverkusen mitteilte. Obwohl das wirtschaftliche Umfeld zunehmend herausfordernd sei und es nur eine eingeschränkte Produktverfügbarkeit in Europa und Asien gegeben habe, habe das dritte Quartal seinen Erwartungen entsprochen, erklärte Finanzchef Thomas Toepfer. So gab es etwa ungeplante Anlagenstillstände.

Im abgelaufenen dritten Jahresviertel steigerten die Leverkusener den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um fast 5 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Das Ebitda lag mit 859 Millionen Euro nur knapp unter dem Vorjahreswert. Unter dem Strich verdiente der Konzern 496 Millionen Euro und damit einen Tick mehr als vor einem Jahr. Covestro übertraf damit die durchschnittlichen Analystenschätzungen.

Der freie operative Mittelzufluss (Free Operating Cashflow) fiel zwar um mehr als 12 Prozent auf 578 Millionen Euro, im Gesamtjahr strebt Konzernchef Markus Steilemann aber weiterhin einen Wert von mehr als zwei Milliarden Euro an. Der Rückgang im dritten Quartal beruhe auf höheren Investitionen auch in den Ausbau der Produktion./mis/jha/