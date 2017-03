Spezialausgabe: Pierre M. Krause trifft Harald Schmidt / Begegnung zweier Latenight-Generationen / Dienstag, 14.3., 23:30 Uhr im SWR Fernsehen (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Wenn es um Latenight in Deutschland geht, kommt an ihm keinervorbei: Harald Schmidt. Vor genau drei Jahren lief die letzte Ausgabeder legendären "Harald Schmidt Show" im Fernsehen: Am 13.3.2014 hatHarald Schmidt seine Latenight-Karriere beendet, nachdem er das Genrein Deutschland geprägt und etabliert hat. In diesem Jahr wird HaraldSchmidt 60 Jahre alt. Seiner geplanten Karriere als"Tatort"-Darsteller hat er vor kurzem eine überraschende Absageerteilt, im Fernsehen ist er aber noch als Darsteller im"Traumschiff" zu sehen.Alte BekanntePierre M. Krause war mehrere Jahre Teil des Teams der "HaraldSchmidt Show", mittlerweile läuft die 502. Folge seiner eigenenLatenight-Show im SWR Fernsehen. Grund genug also, die beidenGenerationen Latenight einmal mit der Kamera zu begleiten. In dieserSpezialausgabe der "Pierre M. Krause Show" trifft Pierre M. Krauseauf Harald Schmidt - und begleitet ihn vom Bahnhof zur standesgemäßenFirst Class Lounge im Flughafen Frankfurt.Ohne DrehbuchHeraus kommt First Class Entertainment ohne Skript, eineentspannte Plauderei über Gott und die Welt und die richtigeNotenstückelung an Bankautomaten.Weitere Informationen"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" - auch bei Facebook,Youtube und Twitter. Die Sendungen zum Nachschauen gibt's in der SWRMediathek unter www.swrmediathek.de und unterwww.SWR3.de/comedy/latenight/"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" am Dienstag, 14.3.,23:30 Uhr, SWR FernsehenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: 'Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273,bruno.geiler@swr.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell