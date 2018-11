Sperrungen am Hauptbahnhof Halle werden aufgehoben

HALLE (dpa-AFX) - Nach mehreren Tagen Ersatzverkehr und Umleitungen soll der Hauptbahnhof in Halle wieder regulär angefahren werden.



Die Deutsche Bahn will die umfangreichen Sperrungen am Montagmorgen (04.00 Uhr) aufheben. Dann halten auch die Fernzüge wieder an dem wichtigen Bahnknoten und alle S-Bahnen und Regionallinien sollen wieder nach gewohntem Fahrplan unterwegs sein.

Der Hauptbahnhof wird seit Jahren modernisiert und deswegen auch regelmäßig gesperrt. Die Hälfte der Bahnsteige ist wegen der Sanierung dauerhaft gesperrt. Dieses Mal nahm die Bahn sieben Kilometer neuer Gleise und Weichen in Betrieb. Um die Technik anzupassen, gab es seit Freitagabend Einschränkungen. Reisende mussten mit Umleitungen und Ersatzbussen planen./hnl/DP/he