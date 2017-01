Spendenmarathon von engbers erzielt Rekordergebnis - 97.000 Euro für Bernhard-Bosch-Stiftung gesammelt (FOTO)

Gronau (ots) -450 Kinder in Mosambik freuen sich auf einen neuen, tieferenBrunnen und einen Kinderspielplatz. Diese Projekte können jetzt mitdem Spendenerlös des Spendenmarathons vom 25.09. - 31.12.2016realisiert werden."Unser großer Dank gilt unseren Kunden, Mitarbeiterinnen undMitarbeitern, Geschäftspartnern und Freunden für diesesbeeindruckende Ergebnis", freut sich Renate Bosch, Vorsitzende derBernhard-Bosch-Stiftung und ergänzt: "Mit einem großen Teil dieserSpendensumme werden wir nach der Regenzeit in Mosambik mit dem Baueines neuen, tieferen Brunnens starten. Die Bauarbeiten desKinderspielplatzes haben bereits begonnen und werden von leuchtendenKinderaugen begleitet. 450 Kinder der Escolinah in Metarica/Mosambiksind überglücklich und können es kaum abwarten, den Spielplatzeinzuweihen."Mit dem anlässlich des 20-jährigen Bestehens derBernhard-Bosch-Stiftung gestarteten Spendenmarathon erreichte engberszahlreiche Lieferanten, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,Geschäftspartner und Kunden. Herzstück der Spendenaktion war nebenStiftungsgrußkarten vor allem der engbers-Jahresplaners mitLieblingsmotiven von engbers-Kunden sowie der Verkauf der neuenengbers-Stofftaschen - denn pro verkaufter Tasche fließt auch heutenoch 1 Euro in die Stiftung. Als wichtige Multiplikatoren der Aktionsetzten sich die engbers-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in derZentrale in Gronau und den über 300 Filialen in Deutschland undÖsterreich mit viel Herzlichkeit ein.Über die Bernhard-Bosch-Stiftung:Bildung ist der Schlüssel zu einem selbst bestimmten, würdevollenLeben. Doch gerade in von Armut bedrohten Ländern und Krisengebietenist vielen jungen Menschen diese Chance auf ein Leben mithoffnungsvollen Perspektiven oft verwehrt. Genau hier setzt dieBernhard-Bosch-Stiftung "für die Kinder und Jugendlichen dieser Welt"seit 20 Jahren an. In den letzten zwei Jahrzehnten konnte dieStiftung zahlreiche Projekte in verschiedenen Ländern erfolgreichumsetzen. Unterstützung erhält sie dabei von den internationaltätigen Ordensschwestern der heiligen Maria Magdalena Postel. DieEffizienz der Stiftung liegt in der engen Verknüpfung mit denUnternehmen Engbers GmbH & Co. KG und monari GmbH, die von denKindern des Namensgebers, Bernd Bosch und Anne Böing erfolgreichgeführt werden.Pressekontakt:Engbers GmbH & Co. KGTanja PeltréDüppelstraße48599 GronauTel.: 02562-713-114E-Mail: peltre@engbers.deOriginal-Content von: engbers GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell