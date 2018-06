Spendenmarathon am 1. Juli auf Klassik Radio zugunsten von Menschen für Menschen / Musik wünschen und gleichzeitig für sauberes Wasser in Äthiopien spenden

München (ots) -Seit Anfang Juni führt Klassik Radio eine bundesweiteSpendenkampagne zugunsten der Stiftung Menschen für Menschen -Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe durch. Aufgerufen werden dieHörerinnen und Hörer zu einer Spende für den Bau von Brunnen undWasserstellen für 5.000 Menschen in der Projektregion Borena, imNorden Äthiopiens.Höhepunkt der Hörfunkkampagne wird der Spendenmarathon am Sonntag (1.Juli 2018) sein. Klassik Radio erfüllt an dem Tag den Hörern, diezugunsten der Stiftung spenden, einen Musikwunsch. Die Musikwünscheund die Spenden können telefonisch oder per E-Mail bei Klassik Radioauch schon während der Woche abgegeben werden (www.klassikradio.de).Unterstützt wird die Kampagne auf der Website von Klassik Radiomit eindrucksvollen Fotos und informativen Texten über dieProjektarbeit von Menschen für Menschen und über die Bedeutung vonsauberem Wasser in Äthiopien. In einem Videofilm(https://www.youtube.com/watch?v=Zkeqm8Xmqvc) zeigt die FilmemacherinMartina Wilger (Heidelberg) eindringlich die aktuelle Situation inder Region Borena. Dort haben noch immer Tausende von Menschen keinenZugang zu lebensnotwendigem sauberem Trinkwasser und müssen dasWasser aus verschmutzten Quellen oder Bächen holen. Dies führtbesonders bei Kindern, alten oder geschwächten Menschen zu Magen- undDarmerkrankungen. Mit den Spenden aus der Klassik Radio-Kampagnesollen neue, saubere Wasserstellen gebaut werden.Über Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 36 Jahrennachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?". Die Stiftung trägtseit 1993 durchgängig das Spendensiegel des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschensetzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 700fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.Informationen über Menschen für Menschen finden Sie hier:www.menschenfuermenschen.deBesuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken: Facebook,Twitter, YouTube und InstagramSpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: www.menschenfuermenschen.dePressekontakt:Stiftung Menschen für MenschenBrienner Straße 46, 80333 München, GermanyLisa Riegel, E-Mail: lisa.riegel@menschenfuermenschen.orgTel.: +49 89 383979-60 / Fax: +49 89 383979-70Original-Content von: Die Stiftung Menschen für Menschen, übermittelt durch news aktuell