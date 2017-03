Mit Spendenbuch im Happy Meal erzielt McDonald's Deutschland 187.869,50 Euro für die Umweltschutzorganisation Rainforest Alliance (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

München (ots) -Für jedes Buch im Happy Meal, das statt eines Spielzeugs gewähltwurde, gingen im Zeitraum von April 2016 bis Februar 2017 je 10 Centan die Rainforest Alliance. In neun Monaten konnte McDonald'sDeutschland mit dieser Aktion insgesamt 187.869,50 Euro für dieUmweltschutzorganisation sammeln.Happy Meal mit Spielzeug oder Buch? Mit der dauerhaften Umstellungauf diese Wahlmöglichkeit hatte McDonald's Deutschland im vergangenenJahr einen großen Gästewunsch erfüllt. So können Eltern und Kinderseitdem für den Preis von 3,99 EUR (unverbindliche Preisempfehlung,in allen teilnehmenden Restaurants) zu Hauptspeise, Beilage, Getränkund Frucht zusätzlich zwischen Spielzeug oder Buchbeigabe wählen -und dabei gleichzeitig Gutes tun. Denn für jedes Buch, das alsBeigabe im Happy Meal ausgegeben wurde, spendete McDonald'sDeutschland 10 Cent an die Umweltschutzorganisation RainforestAlliance. Diese engagiert sich seit 30 Jahren für den Erhalt derArtenvielfalt, den Schutz sensibler Ökosysteme und für bessereLebensbedingungen der Menschen in den Tropen und Subtropen. Währendder Kooperation, die vom 28. April 2016 bis 2. Februar 2017 lief,wurden insgesamt 187.869,50 Euro an Spenden erzielt. DerSpendenscheck wurde heute von Peter Lemm, stellv.Unternehmenssprecher McDonald's Deutschland, an Christian Holz vomTeam der Rainforest Alliance Deutschland überreicht.Fortsetzung der Spendenaktion mit der McDonald's KinderhilfeStiftungAuch in Zukunft bleibt die Wahlmöglichkeit im Happy Meal erhalten.Der Spendenerlös von 10 Cent pro Buch geht seit 3. Februar 2017 andie McDonald's Kinderhilfe Stiftung, die in diesem Jahr ihr30-jähriges Jubiläum in Deutschland feiert. Im Rahmen dieser Aktionwird es zu jeder Happy Meal Promotion in diesem Jahr exklusiv einenneuen Buchtitel geben. Nach dem Motto "Nähe hilft heilen" betreibtdie McDonald's Kinderhilfe Stiftung bundesweit 22 Ronald McDonaldHäuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit fürFamilien schwer kranker Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen könnensich Familien direkt in der Klinik zurückziehen und geborgen fühlen.Darüber hinaus fördert die McDonald's Kinderhilfe Projekte, die sichdem Wohlergehen von Kindern widmen.Mehr Informationen zu Buch & Spende als Alternative zum Spielzeugim Happy Meal von McDonald's Deutschland:https://www.mcdonalds.de/familien/buchPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCPhilipp WachholzDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-446Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell