Spendenaufruf für Flüchtlingsnothilfe in Bosnien-Herzegowina / Bundeszahnärztekammer und Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte erbitten Hilfe

Berlin (ots) - Im vergangenen Jahr strandeten über 26.000 Flüchtlinge inBosnien-Herzegowina. In diesem Jahr sind bereits 30.000 Flüchtlinge ins Landgekommen, so der Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge. Aktuellhalten sich etwa 8.000 auf bosnischem Territorium auf.Gut ein Drittel sind unbegleitete Minderjährige und Familien mit Kindern. Siekommen aus Pakistan, dem Iran, Irak, Syrien oder Afghanistan.Viele Menschen schlafen im Freien, in verlassenen Häusern oder anderen Gebäuden.Seit Juni 2019 gibt es ein inoffizielles Lager in Vucjak - errichtet auf einerehemaligen Mülldeponie. Hier ist die Lage besonders prekär. 600 bis 800 Menschenwurden dort - meist gegen ihren Willen - untergebracht.Die Bedingungen, unter denen die Flüchtlinge dort leben, sind menschenunwürdig.Wir bitten daher dringend um Unterstützung, besonders mit Blick auf den nahendenWinter!Die Spendengelder werden u.a. dafür verwendet, Wohncontainer zu errichten unddie Menschen mit Erste-Hilfe-Material, Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln undKleidung zu versorgen. Ein Blogbeitrag gibt Einsicht in das Engagement inBosnien-Herzegowina(https://blog.drk.de/bosnien-herzegowina-meine-heldin-von-kljuc).Bitte spenden Sie. Jeder Euro zählt!Hilfswerk Deutscher ZahnärzteDeutsche Apotheker- und ÄrztebankIBAN: DE28 300 60601 000 4444 000BIC: DAAEDEDDStichwort: BosnienEine Spendenbescheinigung wird bei genauer Adressangabe ausgestellt.Zur Steuerbegünstigung bis 200,- Euro kann als vereinfachterZuwendungsnachweis nach § 50 Abs. 2 EStDV der Kontoauszug vorgelegtwerden.Die Bundeszahnärztekammer ist Schirmherrin der Stiftung Hilfswerk DeutscherZahnärzte.KontaktStiftung Hilfswerk Deutscher ZahnärzteE-Mail: hilfswerk-z@arztmail.dewww.stiftung-hdz.de