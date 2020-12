Spendenaktion für das Klima: Sat.1 lässt Bäume pflanzen

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Sat.1 plant für März 2021 eine große Spendenaktion und will von dem Geld Bäume pflanzen lassen.



Es gelte die Formel "Ein Euro ein Baum", teilte der Sender am Freitag mit. In der ersten "Sat.1 Waldrekord-Woche" solle sich im Fernsehen und auf den digitalen Kanälen alles um die Themen Nachhaltigkeit, Klima und Umwelt drehen. Beteiligt sind dabei unter anderem Comedian Luke Mockridge, Moderator Steven Gätjen und Reporterin Janine Steeger. Sat.1 wolle "ein Zeichen gegen die Klimakrise setzen und in einer großen Spendenaktion rekordverdächtig viele Bäume pflanzen. Und das so einfach wie möglich: Für einen Euro wird ein Baum gepflanzt." Projektpartner für die Aktion ist die Stiftung Plant-for-the-Planet./bok/DP/eas