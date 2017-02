Spencer Ogden wählt Mannheim als neuen Standort / Expansion im deutschsprachigen Raum anvisiert (FOTO)

Mannheim (ots) -Der weltweit agierende Personaldienstleister Spencer Ogdeneröffnet eine Niederlassung in Mannheim. Ab sofort will sich derSpezialist für Fach- und Führungskräfte in den Energie- undIngenieurbranchen vom Standort Mannheim aus am deutschsprachigenMarkt engagieren. Zunächst startet das Unternehmen mit sechsMitarbeitern in Mannheim, will jedoch rasch wachsen.Von Mannheim aus wird Spencer Ogden (www.spencer-ogden.de)Recruitment für Festanstellungen und projektbasierte Lösungenbetreiben und sich hauptsächlich auf die Bereiche ErneuerbareEnergien, Bau sowie Maschinenbau und Automotive fokussieren.Thilo Grams leitet von Mannheim aus das Deutschland-Geschäft fürSpencer Ogden. Selbst geborener Kurpfälzer, verfügt Grams überlangjährige Erfahrungen in den verschiedensten Bereichen in derinternationalen Personaldienstleistung. Während seiner Tätigkeit fürHays baute er mit großem Erfolg mehrere Geschäftsfelder inDeutschland und den Vereinigten Staaten auf.Über die neue Niederlassung in Mannheim freut sich Thilo Grams:"Endlich werden wir unsere vielen Kunden und Kandidaten auch vor Ortunterstützen können. Ich freue mich sehr, mit meinem engagierten Teamdas Business für Spencer Ogden stark anzukurbeln und neue Projekteund Stellen im deutschsprachigen Raum sowie in ganz Europa zubesetzen."Spencer Ogden CEO Bradley Lewington kommentiert: "Wir hatten einexzellentes Jahr 2016 in Großbritannien und Europa. Ab sofort werdenwir von Mannheim aus hervorragend qualifizierte Fach- undFührungskräfte im deutschsprachigen Raum und auch darüber hinausrekrutieren."Spencer Ogden hat seinen Firmensitz in London und wurde 2010 durchSir Peter Ogden und David Spencer-Percival gegründet. Das MannheimerBüro ist die erste Präsenz des Unternehmens auf dem europäischenFestland und gleichzeitig die 15. Niederlassung weltweit.Über Spencer OgdenSpencer Ogden ist ein weltweit agierendes Recruitment-Unternehmenin den Sektoren Energie, Engineering und Infrastruktur. Gegründet2010, vermittelt Spencer Ogden hoch qualifizierte Experten in denBereichen Built Environment, Rail, Aerospace, Defence und R&D.Daneben liegt starker Fokus auch auf dem gesamten Energiesektor inkl.Oil & Gas, Rohstoffe, Renewables, Utilities, Power und Nuclear.Mit über 350 Mitarbeitern verfügt Spencer Ogden über umfangreichesKnowhow und langjährige Erfahrungen in den genannten Bereichen.Niederlassungen befinden sich neben der Firmenzentrale in London inBristol, Manchester, Aberdeen, Mannheim, Dubai, Houston, Alabama,Orlando, Denver, Fort Lauderdale, New York, Singapur, Malaysia, HongKong und Perth. Weitere Informationen unter www.spencer-ogden.de.Pressekontakt:CP KommunikationChristian PrechtlAlte Eppelheimer Straße 2369115 Heidelberg, GERMANYTel. + 49 6221 6501824Mail: info@cpkomm.deWeb: www.cpkomm.deOriginal-Content von: Spencer Ogden, übermittelt durch news aktuell