Spekulation über US-Infrastruktur-Programm

Die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten ist auch für den Rohstoffmarkt durchaus interessant vor diesem Hintergrund: Wird nun die Ankündigung eines Multi-Milliarden-Dollar schweren Infrastruktur-Programmes für die USA wahr gemacht – oder „eher nicht“? Die Rede ist von einem Volumen von bis zu einer Billion Dollar, wobei natürlich die Frage ist über welchen Zeitraum das verteilt ist und welche das ohnehin vorgesehenen Ersatz-Investitionen das umfasst.

Auch in China fachen Infrastruktur-Programme die Rohstoff-Nachfrage an

Und die USA sind übrigens nicht (mehr) das Maß der Dinge weltweit, wenn es um den Rohstoff-Markt geht. Bei diversen Rohstoffen ist China inzwischen der größte Konsument der Welt. Insofern ist es äußerst wichtig, zu schauen, was es in China für Infrastrukturprojekte etc. gibt.

Und da gab es zusammen mit den Zahlen zum chinesischen Wirtschaftswachstum (siehe Editorial) einige weitere höchst interessante Zahlen. Demnach lag die chinesische Industrieproduktion 2016 um 6% über dem Niveau von 2015. Und bei den urbanen Investitionen gab es gar ein Plus von 8,1%. Und Letztere bedeuten insbesondere mehr Kupfer, Zement, Nickel…durchaus bullish.

