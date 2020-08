Köln (ots) - Liebes-Kugeln der Götter oder Atomium - und wo liegt nochmal Paris? Im "Pilotenspiel" machen die Bewohner vom "Paradise Hotel" in Folge 6 eine spektakuläre Wissensreise rund um den Globus. Zu sehen am 4.8.2020 um 23.05 Uhr bei RTL und bereits jetzt auf TVNOW. Dazu verkleiden sich alle als "Animateure der Paradise Hotel Airline" und Moderatorin Angela Finger-Erben bittet zum Einstellungstest, stilecht in einer Lehrerin-Uniform. Am Ende heißt es: Wer die wenigsten Fragen richtig beantwortet, fliegt raus und muss das "Paradise Hotel" verlassen.Doch zunächst treten alle paarweise in schicken Uniformen bei Lehrerin Angie an. Dann beginnt der Test. Zunächst müssen acht weltbekannte Sehenswürdigkeiten ihrem Land zugeordnet werden. Dann sind die Wissensfragen dran: "Wie viele Meter hat ein Höhenmeter?" oder "Welche Jahreszeit ist in Australien im Schnitt am kältesten?"Wer hat kein gutes Allgemeinwissen? Wer ist das schlaueste Paar? Und welches Paar kann keine einzige Frage richtig beantworten? Der Eiffelturm wird zwar direkt erkannt - aber wo genau liegt nochmal Frankreich?Beim Atomium wird's schon komplizierter: Jan war immerhin schon mal dort - für andere hingegen stehen die "Liebes-Kugeln der Götter" in Polen. Wo besucht man die Akropolis? In Italien oder Griechenland? Und liegt Sizilien noch in Griechenland oder nicht?Während die einen punkten, treiben die anderen Moderatorin Angela Finger-Erben zur Verzweiflung. Oder wie hat sie das gesehen? "So streng zu sein, macht schon auch mal Spaß! Aber ich habe auch ein bisschen mit den Kandidaten mitgelitten, weil sie teilweise echt auf dem Schlauch standen. Und helfen durfte ich ja leider nicht. Zuerst war ich irritiert, weil ich manchmal nicht wusste, ob sie ihre Antworten ernst meinen. Aber ja, sie meinten es ernst. Dann hatte ich teils 'ne Schockstarre, musste aber gleichzeitig auch sehr lachen. Für mich war das beste Unterhaltung."Genau das ist in der sechsten Folge von "Paradise Hotel" am Dienstag bei RTL zu sehen. Den "Animateuren der Paradise Hotel Airline" wünschen wir einen guten Weiter-Flug. Doch eine Person wird nicht mehr mit an Bord sein: Alle Sieger dürfen wählen, wer vom Paar mit den wenigsten Punkten das "Paradise Hotel" verlassen muss. Wer wird es sein?Pressekontakt:Kommunikation Mediengruppe RTLjovan.evermann@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7847/4668067OTS: RTL Television GmbHOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell