Spektakuläres Ford-Video: Vaughn Gittin Jr. driftet als erster Fahrer überhaupt über die komplette Nürburgring-Nordschleife

Der US-amerikanische Stuntfahrer erreicht in seinem Ford MustangRTR Geschwindigkeiten von über 240 km/h- Vaughn Gittin Jr: "Ich kannte die Grüne Hölle nicht annähernd sogut, wie ich anfangs dachte"Die legendäre Nürburgring-Nordschleife ist international als"Grüne Hölle" bekannt und ein absolutes Highlight für Motorsport-Fansauf der ganzen Welt. Wie wäre es also mit einem Drift über diekomplette, 20,7 Kilometer lange Rundstrecke? Genau das hat derUS-amerikanische Stuntfahrer Vaughn Gittin Jr. nun getan - am Steuerseines rund 900 PS starken Ford Mustang RTR. Es war das erste Malüberhaupt, dass ein Fahrzeug die Nürburgring-Nordschleife komplett imDriftmodus absolvierte. Dies der Link auf das spektakuläre Video:https://youtu.be/oLXXL3SK3o8Vaughn Gittin Jr., geboren 1980 in US-Bundesstaat Maryland undallgemein bekannt als "JR" oder auch "Gittin", ging es vor allemdarum, "eine gute Zeit im Auto zu haben, nicht Rundenrekorde zuerzielen". Dennoch erreichte er Geschwindigkeiten von mehr als 240km/h und verschliss insgesamt drei Sätze Reifen.Driften ist auf der Nordschleife eigentlich offiziell nichterlaubt - nur wenige Fahrer haben sich dort in dieser Disziplinprobiert, und dies auch nur auf kurzen Teilabschnitten. Vaughn GittinJr. ist somit der erste Fahrer überhaupt, der die kompletteNordschleife gedriftet ist. Sie war dazu eigens gesperrt worden.Zitate von Vaughn Gittin Jr."Die Nordschleife ist die weltweit bekannteste Rennstrecke, ja dieKultstrecke schlechthin. Ich liebe diese Grüne Hölle am Nürburgring.Ich habe mir 2013 vor Ort versprochen, dass ich eines Tageszurückkehren werde, um die komplette Nordschleife zu driften. DerNürburgring ist für mich die ultimative Herausforderung"."Ich kannte die Grüne Hölle nicht annähernd so gut, wie ichanfangs dachte. Alles ändert sich, wenn man mit diesenGeschwindigkeiten driftet. Ich war die meiste Zeit extrem außerhalbmeiner Komfortzone"."Beim ersten Reifenwechsel war ich schwer begeistert. Ich musstetief Luft holen, was ich seit meiner Zeit als Einsteiger in derFormel Drift nicht mehr erlebt habe"."Meine Lieblingsstelle des Videos ist die 360-Grad-Drehung, beider ich die Drohne mit wegspritzenden Steinchen beschieße. Es konntenicht perfekter sein"."Einer der verrücktesten Teile des Videos ist der Sprung in den'Pflanzgarten' bei Kilometer 15. Unmittelbar nach der Landung mussteich den Mustang hart abbremsen, um die scharfe Rechtskurve zuschaffen. Verdammt, war das eng"."Du wirst es nicht auf dem Video sehen, aber ich habe michmehrmals erschrocken"."Wenn die Leute das Video sehen, hoffe ich, dass sienachvollziehen können, was es heißt, wenn ein Kerl sich und sein Autoauf das Äußerste fordert".Einige Fakten zum Nürburgring-Drift- Vaughn Gittin Jr. verschliss für die 20,76 Kilometer langeNordschleife im Driftmodus drei Sätze Nitto-Spezialreifen- Eine Drohne, die Gittin's Drifts aus der Luft filmte, wurdewährend der Dreharbeiten zerstört- Die maximal erreichte Höchstgeschwindigkeit von 241 km/h wardurch die Getriebeübersetzung begrenzt- Der 5,0-Liter-Motor des Ford Mustang RTR leistet je nachKalibrierung zwischen 700 und 900 PS- Gänsehaut-Feeling: Sechs Mikrofone im Mustang RTR fingen dieGeräuschkulisse während der Drifts ein