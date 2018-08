Mainz (ots) -Ein außergewöhnliches Sportprogramm präsentiert "ZDF SPORTextra"am Samstagnachmittag, 1. September 2018, von 14.30 bis 19.00 Uhr. DenAuftakt gibt's beim City-Biathlon in Wiesbaden - die populärsteWintersportart präsentiert sich mitten im Sommer auf ungewohnterBühne jenseits der Bergwelt. Das ZDF überträgt den Massenstart derDamen live ab 14.30 Uhr, den Massenstart der Herren ab 16.00 Uhr. DieRennen kommentiert Christoph Hamm zusammen mit Herbert Fritzenwenger,für Moderation und Interviews steht Alexander Ruda bereit.Die stimmungsvolle Kulisse vor Tausenden von Zuschauern rund umBowling Green, Wilhelmstraße und Kurpark in der hessischenLandeshauptstadt verspricht eine einmalige Atmosphäre, die auch dieBiathlon-Weltelite in ihren Bann ziehen wird. Neben den beidenGesamtweltcupsiegern Martin Fourcade und Kaisa Mäkäräinen gehen auchdie Deutschen Arnd Peiffer, Erik Lesser, Vanessa Hinz und DeniseHerrmann, die Norweger Johannes Thingnes Bö und Marte Olsbu, dieSchweden Fredrik Lindström und Johanna Öberg, der ÖsterreicherDominik Landertinger und viele andere auf den 1,8 Kilometer langenRundkurs. Mit Fourcade, Peiffer, Bö, Lindström und Öberg präsentierensich allein fünf aktuelle Goldmedaillengewinner der OlympischenWinterspiele von Pyeongchang in Wiesbaden.Zwischen den beiden Biathlon-Rennen erwartet die ZDF-Zuschauer abzirka 15.15 Uhr ein weiteres Sportspektakel live aus der Hauptstadt:"Berlin fliegt" heißt das innovative Leichtathletik-Event, das amAlexanderplatz ausgetragen wird. Top-Athleten aus Deutschland,Frankreich, Großbritannien und den USA treten in drei Disziplinen alsTeams gegeneinander an: im Stabhochsprung, Weitsprung und Sprint.Reporter in Berlin ist Peter Leissl, Norbert König moderiert.Der dritte Höhepunkt des Sportsamstags folgt ab 16.40 Uhr mit demWM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Frauen gegen die starkenIsländerinnen in Reykjavik. Um den ersten Platz in derWM-Qualifikationsgruppe 5 zu erreichen, der zur Teilnahme an derFrauen-Fußball-WM 2019 in Frankreich berechtigt, sollte unbedingt einSieg gegen den aktuellen Gruppenersten aus Island her. Das Hinspielim Oktober 2017 hatten die DFB-Frauen gegen die Nordeuropäerinnenverloren. Keine leichte Aufgabe also für das Team von InterimstrainerHorst Hrubesch. Das Spiel kommentiert Claudia Neumann, für Moderationund Analyse steht Sven Voss bereit.http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell