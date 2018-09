Berlin (ots) -Deutschland fliegt auf Geflügel - buchstäblich! Wer sich in diesenTagen der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover aus der Luftnähert, wird ebenso ungewöhnlich wie charmant von einem riesigen Logoder "Geflügelrepublik Deutschland" begrüßt. In Weiß auf Grünerstrahlt der Schriftzug "Willkommen in der GeflügelrepublikDeutschland" auf einer rund 5.000 Quadratmeter großen Ackerflächedirekt in der Einflugschneise des Flughafens Hannover-Langenhagen.Das weithin sichtbare Motiv wurde mit Vlies ins Feld gezeichnet undist dort noch bis Ende November zu sehen. Mit dieser spektakulärenAktion verleiht die deutsche Geflügelwirtschaft ihrer in diesemSommer gestarteten Dialog-Initiative "Geflügelrepublik Deutschland"noch mehr Nachdruck.Dabei geht es um die Inhalte der Branche: Vor allem zu denwichtigen Themenbereichen Ernährung, Tierwohl und Nachhaltigkeit hatdie deutsche Geflügelwirtschaft nämlich viel mehr zu bieten, alsviele Menschen wissen. Um den direkten Austausch mit den Verbrauchernzu fördern, hat die Branche daher ein zusätzliches Dialogangebot aufFacebook geschaffen. Auch die neu konzipierte WebseiteDeutsches-Geflügel.de bietet umfassende Hintergrundinformationen überalle Aspekte der Geflügelwirtschaft in Deutschland. Besucher derSeite haben zudem die Möglichkeit, über ein entsprechendes Tool ihreindividuellen Fragen zu stellen, auf die sie eine persönliche undumfassende Antwort erhalten."Die Geflügelrepublik Deutschland ist eine charmante Einladung zumDialog - und genauso charmant und einladend präsentiert sich unserLogo aus der Luft", erläutert Friedrich-Otto Ripke, Präsident des ZDGZentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V. "Es machtneugierig, animiert zum Besuch unserer Kanäle und dazu, sich aufunsere Botschaften einzulassen." Bei der Umsetzung der Aktion bleibtdie Geflügelwirtschaft übrigens konsequent nachhaltig: Daseingesetzte Vlies wird nach Abbau des Feldes als Frostschutz imGartenbaubetrieb weiterverwendet.Pressekontakt:ZDG Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V.Christiane von AlemannClaire-Waldoff-Str. 7 | 10117 BerlinTel. 030 288831-40 | Fax 030 288831-50E-Mail: c.von-alemann@zdg-online.de | Internet: www.zdg-online.deOriginal-Content von: Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell