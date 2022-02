Spektakuläre Spekulation: Apple kauft Peloton

Apple (WKN: 865985) und Peloton Interactive (WKN: A2PR0M) sind eigentlich kaum unter einen Hut zu bringen. Zumindest auf den ersten Blick nicht. Zwar gehören beide Aktien irgendwie in das Tech-Segment. Heimtrainer und Smartphones wirken trotzdem ziemlich unterschiedlich.

Jetzt gibt es jedoch eine spektakuläre Spekulation: Apple könnte Peloton Interactive kaufen. Warum, wieso, weshalb … und warum dieses Szenario doch sehr spekulativ bis unwahrscheinlich ist? Darum soll es im Folgenden ein wenig näher gehen.

Apple kauft Peloton: Reine Spekulation

Ein Artikel auf der US-amerikanischen Plattform Yahoo Finance hat jetzt in dieser Form getitelt. Dabei geht das Portal mitsamt einem Tech-Analysten auf Spurensuche, ob Apple Peloton Interactive kaufen könnte. Beziehungsweise: Was dafür und was dagegen spräche.

Grundsätzlich wäre die Gelegenheit jedenfalls günstig. Die Aktie von Peloton Interactive ist inzwischen um über 80 % eingebrochen. Auch eine Marktkapitalisierung von derzeit 8,7 Mrd. US-Dollar ist vergleichsweise wenig. Eine preiswerte Ausgangslage scheint daher gegeben. Aber es müsste für Apple natürlich auch eine operative Perspektive geben. Alleine die Fitness-Geräte reichen schließlich nicht aus.

Auf dem zweiten Blick gibt es das womöglich sogar. Der Kultkonzern aus Cupertino ist schließlich nicht mehr nur im Tech-, Smartphone- und Software-Geschäft rund um diese Gadgets präsent. Nein, sondern geht immer mehr im Fitness-Bereich. Mit Wearables, die Körpersignale messen, zum Beispiel. Perspektivisch sind auch andere Dinge geplant. Mit dem Zukauf dieses Unternehmens wäre es möglich, diese Basis bedeutend zu erweitern. Zumal ein nicht unerheblicher Anteil des Geschäftsmodells von Peloton auch auf einem Abo-Modell und damit einem Ökosystem basiert. Zudem ist auch diese Marke im Hochpreis-Segment angesiedelt.

Es gibt jedoch auch ein großes Aber, was gegen die Übernahme Pelotons durch Apple spricht. Der Kultkonzern aus Cupertino ist eigentlich sehr zurückhaltend, was Zukäufe angeht. Die teuerste Übernahme ist bislang die von Beats für 3 Mrd. US-Dollar gewesen. Mit 8,7 Mrd. US-Dollar Börsenwert und einem möglichen Premium ist es vielleicht auch weiterhin eines: Eine Fantasie.

Ist diese Frage jetzt wichtig …?

Ob Peloton Interactive von Apple gekauft wird oder nicht, das ist für unternehmensorientierte Investoren eigentlich nebensächlich. Für eine Investitionsthese sollte man von den Produkten und Services und jetzt von der Bewertung insgesamt begeistert sein. Ein Zukauf ist eine schlechte These und vor allem in diesem Fall sehr vage bis unwahrscheinlich.

Trotzdem zeigen diese Spekulationen, wie tief die Aktie des US-Fitness-Anbieters inzwischen gefallen ist. Vielleicht ja auch, dass das Geschäftsmodell grundsätzlich interessant ist und eben nicht nur den bloßen Verkauf von Heimtrainern beinhaltet. Ob das für andere Tech-Konzerne interessant ist, ist jedoch eine andere Frage. Genauso wie die, ob du diesen Gesamtmix jetzt langfristig orientiert kaufen solltest.

