Spektakuläre Heilerfolge - Ausbau zum Heil- und Seminarzentrum in Westerheim/Alb

Westerheim / Alb (ots) - Teils spektakuläre Heilerfolge erzieltMichael Aigner bei seinen Patienten, die an Rückenschmerzen undBandscheibenvorfällen leiden. Nun bietet er auch Seminare zur Heilungund Auflösung von seelischen und körperlichen Beschwerden, sowieRäumlichkeiten für externe Seminare an.Die Seminarräume dazu befinden sich im eigenen Haus im LuftkurortWesterheim auf der Schwäbischen Alb. Diese können auch von anderenInteressenten angemietet werden. Platz für Kollegen oder Kolleginnengibt es ebenso die Aigners Methoden ergänzen könnten. "Ich bin stolzdarauf, in unserem Ort so ein Heil- und Seminarzentrum mit jemandenwie Herrn Aigner zu haben. Herr Aigner ergänzt unseren Luftkurort mitdem Thema Gesundheit", betont Bürgermeister Hartmut Walz.Schnell war sein erstes Seminar ausgebucht, das er als Heilseminarbezeichnete. Es kamen Methoden zum Einsatz, die zur Auflösung vonseelischen und körperlichen Schmerzen und Symptomen dienen. "DasSeminar war ein großer Erfolg, die Teilnehmer waren begeistert undwollen eine Fortsetzung. Mein ganzes Leben habe ich daraufhingearbeitet, anderen Menschen zu helfen", berichtet der 52-jährige.Davor hatte er stets nur in Einzelsitzungen mit seinen Klientengearbeitet.Michael Aigner, der seit 2002 seine Zulassung als Heilpraktikerfür Psychotherapie hat, behandelt vorwiegend Menschen, die an Rücken-und Gelenkschmerzen leiden. Dazu behandelt er seelische undkörperliche Beschwerden, die auf traumatische Erlebnisse zurück zuführen sind. Mit seiner Methode, mit der er wie er sagt auf derUrsachenebene arbeitet, gelingen ihm immer wieder verblüffendeHeilerfolge. Rückmeldungen und Erfahrungsberichte von seinen Klientendazu können auf seiner Internetseite abgerufen werden oder direkthier: http://ots.de/qNszLtWeitere Berichte, die von Herrn Dr. Schomaker der Zeitung"Lebensfreude" nach Interviews mit seinen Patienten erstellt wurden,hier abrufbar:https://www.lebensfreude-verlag.de/kunden/heilpraxis-aigner.html