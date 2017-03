Spektakuläre Erlebnisse in der neuen Jochen Schweizer Arena (VIDEO)

München (ots) -Fliegen, surfen, klettern, tagen und gut essen heißt es ab sofortin der Jochen Schweizer Arena in Taufkirchen bei München. Denn nebensportlichen Erlebnissen erwartet die Besucher ein hochwertigerGastronomie-Bereich sowie eine Tagungs- und Veranstaltungs-Location.Im Sommer kommt ein attraktives Outdoor-Areal mitHochseilklettergarten, Flying Fox, Team-Mission-Parcours undAußengastronomie dazu.Sie ist eröffnet. Die Jochen Schweizer Arena - die innovativeMultierlebnis-Destination (dt. aussprechen) im Süden von München. Absofort heißt es hier fliegen, surfen, tagen und gut essen. Eines derHighlights: Das freie Fliegen mit nichts als dem eigenen Körper.Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner hat es schon ausprobiert.O-Ton Ilse Aigner, Staatsministerin für Wirtschaft und Medien:"Ein Heidenspaß war das wirklich, tolle Erfahrung. Ich wollte schonimmer mal Fallschirm springen, habe mich das nie wirklich getraut.Aber das ist eine tolle Möglichkeit, das mal auszuprobieren."O-Ton Jochen Schweizer, Erlebnisexperte: "In der Skydive-Szenesind wir alle sofort per Du. Und das gemeinsame Fliegen im Wind. AlsoErlebnisse sind der Kit jeder sozialen Beziehung. Und ich glaube, wirhaben mit diesem Erlebnis eine soziale Beziehung begründet.In nur zwei Jahren Bauzeit ist eine Location der Superlativeentstanden. In ihrer Form einmalig.Joachim Herrmann, Staatsminister des Innern: "Ich denke, dieMenschen, die hier her kommen, werden begeistert sein. TollesErlebnis. Gleichzeitig eine gute Gastronomie. Ich glaube, eine echteBereicherung, nicht nur für Taufkirchen, sondern weit darüberhinaus."Neben der Indoor-Skydiving-Anlage ist die stehende Welle einweiteres Highlight. 750 Kubikmeter Wasser pro Minute: Hier wurde eineechte Naturgewalt in die Jochen Schweizer Arena eingebettet. DankSurflehrer und Haltestange gelingt der perfekte und sichere Einstieg.Für Erlebnisexperte Jochen Schweizer ist die neue Markenwelt der Ort,an dem du dich neu entdeckst.O-Ton Jochen Schweizer, Erlebnisexperte: "Menschen leben imErleben viel intensiver als im gegenständlichen Konsum. Und unsereMarke Jochen Schweizer steht ja als Synonym für das Erlebnis. Unddieser Ort hier in Taufkirchen, das ist unser Markenhaus. Hier stehtErleben in der reinsten Form in Vordergrund."In der Jochen Schweizer Arena gibt es außerdem Räume fürFirmenmeetings, Seminare und Events. Das Motto:O-Ton Jochen Schweizer, Erlebnisexperte: "Sie kommen als Gruppeund gehen als Team."Im Sommer eröffnet dann noch das Outdoor-Areal mitHochseilklettergarten, Flying Fox, Team-Mission-Parcours undSonnenterrasse. So viel Action macht hungrig. Jochen Schweizer setztauf eine eigene Crossover-Konzeptgastronomie aus bevorzugt regionalenZutaten. Und das alles zentral im Münchner Süden, direkt an derAutobahn A8, Ausfahrt taufkirchen-Ost und in prominenterNachbarschaft. Die Jochen Schweizer Arena ist entstanden in einemJoint Venture zwischen der Jochen Schweizer Gruppe und der AirbusGroup.O-Ton Thomas Enders, CEO Airbus Group: "Ich bin sehr froh und sehrstolz, dass es uns gelungen ist Jochen Schweizer nach Taufkirchen zubringen. Das passt hervorragend zu unserem Ludwig Bölkow Standort umdie Ecke. Da sind mehrere tausend Mitarbeiter, das spricht sichrasend schnell rum. Und ich denke da werden eine ganze Menge denWindtunnel oder die Welle demnächst ausprobieren."Fliegen und Surfen - das ist nun das ganze Jahr über möglich. DerEintritt in die Jochen Schweizer Arena ist kostenlos. Dieverschiedenen Erlebnisse selbst kann man direkt vor Ort, im JochenSchweizer Shop oder online buchen.Material von der derzeit laufenden Abendveranstaltung mitprominenten Gästen wird bis spätestens morgen früh nachgereicht.Pressekontakt:Jochen Schweizer UnternehmensgruppeTel.: +49 89 606089-678Fax: +49 89 606089-87E-Mail: presse@jochen-schweizer.deInternet: presse.jochen-schweizer.deOriginal-Content von: Jochen Schweizer Unternehmensgruppe, übermittelt durch news aktuell