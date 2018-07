Spektakel am Nachthimmel - Totale Mondfinsternis in Spielfilmlänge (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Nehmen Sie sich nichts vor für den 27.Juli - genauer gesagt für die Abendstunden - dann wird es nämlichüber Deutschland eine totale Mondfinsternis geben. Und es ist nichtirgendeine Mondfinsternis, sondern mit einer Stunde und 44 Minutendie längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts.Mondfinsternis in Spielfilmlänge also. Die Sache hat nur einenkleinen Haken. Und den kennt Mario Hattwig.Sprecher: Ja, mit knapp zwei Stunden erwartet uns die längsteMondfinsternis über Mitteleuropa des 21. Jahrhunderts, aber...O-Ton 1 (Jürgen Vollmer, 17 Sek.): "Der Mond geht erst auf, wenndas ganze Schauspiel im Prinzip schon begonnen hat und je nachdem, woman sich dann befindet, kriegt man davon natürlich nicht mehr dievolle Länge mit. Und von daher ist diese Geschichte nur dort gültig,wo der Mond eben, während der Finsternis-Phase, die ganze Zeit überdem Horizont steht. Und das ist nicht bei uns in Mitteleuropa derFall."Sprecher: So Meteorologe Jürgen Vollmer von WetterOnline. Wer imSüdosten Deutschlands wohnt, sieht den Mond als eine Sichel aufgehen,die immer kleiner wird.O-Ton 2 (Jürgen Vollmer, 14 Sek.): "Auf Sylt ist es bereits soweit, dass der Mond komplett im Kernschatten der Erde steckt, wenn eraufgeht. Da geht ein kupferrot leuchtender Mond in der Dämmerung aufund ist dann auch vom Kontrast zum noch hellen Himmel noch nicht sodoll zu sehen."Sprecher: Am besten kann man die Mondfinsternis von Bergen oderBergkuppen aus beobachten - mit freier Sicht Richtung Südosten undabseits der Städte und deren störendem Lichtsmog. Und ist man einmalauf Beobachtungstour, kann man ein weiteres Himmelsspektakel sehen -den aufgehenden Mars.O-Ton 3 (Jürgen Vollmer, 22 Sek.): "Sonne, Erde, Mars bilden fasteine Linie. Und er ist der Erde mit etwa 55 Millionen Kilometern sonah wie nur sehr selten. Aufgrund der Nähe wirkt er nämlich derzeitheller als der Planet Jupiter und der ist immerhin der Zeithellstealler Gestirne am Himmel, wenn man vom Mond absieht. Also Venus dashellste, dann normal Jupiter, dieses Mal aber der Mars."Sprecher: Wer all das verpasst, muss aber nicht lange auf dennächsten Höhepunkt warten. Zwischen dem 10. und 12. August fallen diePerseiden als Sternschnuppen vom Himmel.O-Ton 4 (Jürgen Vollmer, 14 Sek.): "Und in diesem Jahr kommt dannin jedem Fall noch dazu, wenn die Nacht dann klar ist, dann haben wirauch kein störendes Mondlicht, denn der Mond ist im Neumondbereich.Das heißt, wir hätten tatsächlich eine dunkle Nacht, in der man vielevon diesen Sternschnuppen auch beobachten kann."Abmoderationsvorschlag: Am 27. Juli können wir über Deutschlandeine totale Mondfinsternis bestaunen, wenn das Wetter mitspielt. Eswird zwar nicht die vielgerühmte längste Mondfinsternis des 21.Jahrhunderts werden, aber trotzdem ein tolles Erlebnis. Mehr Infosund das verlässliche Wetter finden Sie unter www.wetteronline.de undin der Wetteronline-App.Pressekontakt:Matthias Habelpresse@wetteronline.deTel.:0228/55937-929Original-Content von: WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH, übermittelt durch news aktuell