Frankfurt am Main (ots) - Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhlergeht bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin als einerder Top-Favoriten an den Start. Am Herzen liegt dem 26-Jährigen aberauch das Thema Duale Karriere. Röhler, aktuell im MBA-Studiengang"Strategy, Management and Marketing" eingeschrieben, hat es sich zurAufgabe gemacht, auf internationaler Ebene für die Kombination ausLeistungssport und Ausbildung zu werben. Aktuell steht er zur Wahlzum "Sport-Stipendiat des Jahres" der Deutschen Sporthilfe.(Hinweis: rechtefreies Fotomaterial zum Download:https://bit.ly/2zXx9Yg)Deutsche Sporthilfe: Thomas, 2008 bist Du im BerlinerOlympiastadion noch als Dreispringer um die deutscheU18-Meisterschaft gesprungen. Nun kehrst Du alsSpeerwurf-Olympiasieger von Rio 2016 in die Hauptstadt zurück.Hättest Du Dir das vor zehn Jahren träumen lassen?Thomas Röhler: Ganz ehrlich: Vor zehn Jahren habe ich nicht soweit gedacht. Der Sport hat mir damals in erster Linie Freudebereitet und war ein Stück weit auch Mittel zum Zweck, um das sehrgute Sportgymnasium in Jena besuchen zu können. Dreisprung war niemeine Leidenschaft - ich habe es zwar gerne gemacht, aber gebrannthabe ich immer fürs Werfen. Das hat sich dann extrem positiventwickelt, aber planbar ist der Leistungssport in diesem Sinnenicht.Extrem positiv trifft es ganz gut: Als Dritter der ewigenWeltbestenliste bist Du einer der Mitfavoriten bei der Heim-EM imAugust. Mit welchem Ziel fährst Du nach Berlin?Das Ziel ist definitiv eine Medaille. Ich sage auch bewusst, dassich in Berlin Gold gewinnen möchte, denn das ist meine sportlicheHerangehensweise an jeden Wettkampf. Ich will immer um den Siegmitkämpfen - auch, weil ich bislang verletzungsfrei durch die Saisongekommen bin.Nicht wenige erwarten sogar einen deutschen Dreifachsieg, weil dienationale Elite mit Dir, Johannes Vetter und Andreas Hofmann dieWeltspitze dominiert. Wieso sind die deutschen Speerwerfer so stark?Wir verstehen, wie individuell unsere Sportart ist - die Athleten,aber auch die Trainer. Es war ein mittlerweile fast vierjährigerProzess, in denen sich das Coaching-Team strukturell verändert unduntereinander ausgetauscht hat. Wir trainieren ja nicht an einemStandort, sondern individuell mit unseren Heimtrainern, können überden Bundestrainer als Koordinator gewissermaßen auf das "Cloudwissen"zugreifen. Hinzu kommt die Wettkampfsituation: Wir können gutmiteinander, sind in einem ähnlichen Alter und kommen im Training undbei Wettkämpfen nicht aneinander vorbei. Die ständige Konfrontationmit den Besten der Welt ist natürlich für alle sehr positiv.Die Aufmerksamkeit durch die Medien und die Öffentlichkeit istimmens - gerade bei einer Heim-EM. Wie gehst Du mit dieser speziellenSituation um, in Berlin abliefern zu müssen?Diesen Druck negiert man als Sportler lange, aber im Nachhineinbetrachtet spürt ihn jeder. Natürlich ist diese Erwartungshaltung vonaußen da - und die eigene, die meistens noch viel höher ist.Inzwischen habe ich einen Weg gefunden, daraus sogar meine Motivationzu ziehen. Ich rede mir nicht ein, dass es keinen Druck gibt. MeinGeheimrezept ist es, immer so simpel und ehrlich wie möglich zudenken.Das hat Dich nicht nur zu einem der besten Speerwerfer der Weltgemacht, Du bist auch Athletensprecher im Leichtathletik-Weltverband,Mit-Organisator eines Leichtathletik-Meetings und trainierstNachwuchs-Athleten. Wie bleibt Dir da noch Zeit für das Studium?Manchmal ist mir das selbst ein Rätsel. Wer den Tag mit mir lebt,wird feststellen, dass alles gut machbar ist - sofern man einen Planhat und einen Trainer, der das Gesamtkonstrukt unterstützt. Ebensowichtig ist der Support des Umfelds und der Familie. Nur so machtdiese Herausforderung Spaß. Aber klar, natürlich macht man auchAbstriche bei der Freizeit.Wie wichtig ist für Dich der mentale Ausgleich durch das Studium?Er wird immer wichtiger. Anfangs diente das Studium vor allem zurKarrieresicherung. Ich wollte mir damit ein Sicherheitsnetz schaffen,das es mir ermöglicht, im Sport höhere Risiken einzugehen.Speerwerfen ist eine risikoreiche Sportart, bei der jeden TagFeierabend sein kann. Deswegen war es mir immer so wichtig, die vielzitierte Duale Karriere zu leben. Mittlerweile habe ich aberverstanden - und mein Trainer ist da auch bei den jungen Athletenebenfalls hinterher - dass man nicht 24 Stunden, sieben Tage dieWoche ans Speerwerfen denken soll. Es ist wichtig, dass sich der Kopfauch in andere Richtungen bewegt.Nach dem Bachelor folgt nun der Master. Wieso hast Du Dichentschieden, weiterhin den schwierigen Spagat zwischen Uni undLeistungssport zu betreiben?Ähnlich wie im Sport war mein Gedanke: Das kann noch nicht allesgewesen sein. Ab dem vierten Semester habe ich das Studium stark zumpersönlichen Wissenserwerb gelebt und bin weniger demPflichtmusterstudienplan gefolgt. Damit wollte ich noch nichtaufhören.Inwieweit hilft Dir dabei das Deutsche Bank Sport-Stipendium?Es gibt mir Sicherheit. Der Sport lebt von Unsicherheiten, vieleSportler finanzieren sich über Wettkampfeinnahmen, die natürlichdirekt mit den Leistungen zusammenhängen. Aber wenn sich einLeistungssportler weiterentwickeln will, dann basiert das immer aufLangfristigkeit. Das Stipendium hilft mir, weil es eine nachhaltigeund wiederkehrende Unterstützung ist, die nicht einhundertprozentigvon meiner sportlichen Leistung in diesem einen Moment abhängt.Hast Du den Eindruck, die Leistung und Anstrengung der Athleten,die eine Duale Karriere verfolgen, werden in der Öffentlichkeitausreichend gewürdigt?Viele haben einen verzerrten Eindruck von der finanziellenSituation der Athleten in unserem Land. Häufig höre ich den Satz: "Dubist doch Sportler, Du müsstest doch überhaupt nicht studieren." Wennich dann erwidere, dass ich später ja von irgendetwas leben muss,bekommen viele Leute einen Riesenschreck. Vor allem in meinerostdeutschen Heimat, wo herausragende Sportler zu DDR-Zeitenfinanziell gut abgesichert waren, muss man viel erklären und sichfast schon dafür entschuldigen.Siehst Du Dich hier als eine Art "Role Model" oder verfolgst Dugar eine Mission?Es sind zwei völlig unterschiedliche Missionen: Die jungenSportler muss man schützen, ihnen erklären, dass sie dieNotwendigkeit einer Dualen Karriere möglichst früh verstehen. Sprichtman mit Unternehmen und Persönlichkeiten, sollte man vielleicht dasgemeinsame Ziel haben, dass es wirklich genügt, "nur" Sportler zusein. Jeder weiß um die finanzielle Schere zwischen Olympischem Sportund manchen exponierten Sportarten. Das ist eher eingesellschaftlicher Kampf, den Wirtschaftskreislauf ein wenigumzuverteilen.Nun warst Du 2008 als Dreispringer in Berlin, 2018 als Speerwerfer- was macht Thomas Röhler 2028?Da müssen wir mal gucken, was dann im Berliner Olympiastadionstattfindet (lacht). Mein sportlicher Planungshorizont geht nicht biszum Jahr 2028, auch wenn Speerwerfer nicht selten noch mit grauenHaaren aktiv sind. Auf jeden Fall werde ich dem Sport erhaltenbleiben und auch das Wissen, das ich aktuell erlange, nicht an denNagel hängen. Ich glaube, es gibt viel Gutes zu tun in unseremSportsystem und da würde ich gerne helfen.Steckbrief Thomas Röhler (* 30. September 1991 in Jena)Sportart: SpeerwurfWohnort: JenaVerein: LC JenaGrößte Erfolge: Olympiasieger 2016zweimal WM-Vierter (2015 und 2017)Dritter der ewigen Weltbestenliste (93,90 m)Studium: Bachelor Sport- und WirtschaftswissenschaftenMaster of Business Administration / Strategy, Managementand MarketingUniversität: Friedrich-Schiller-Universität JenaDie Deutsche Bank unterstützt im Rahmen der Sporthilfe-Förderungstudierende Spitzenathleten mit 400 Euro im Monat. Aktuellprofitieren rund 400 Sporthilfe-geförderte Athleten vom Programm, dasmit einem Zeitbonus über die Regelstudienzeit hinaus gewährt wird.Die besonderen Leistungen der studierenden Athleten sollen mit derWahl zum Sport-Stipendiat des Jahres zusätzlich herausgestellt undgewürdigt werden. Der Preisträger erhält für 18 Monate von derDeutschen Bank den doppelten Stipendiumsbetrag von 800 Euro proMonat. Die weiteren vier Finalisten erhalten für den gleichenZeitraum eine Zusatzförderung in Höhe von 200 Euro pro Monat.Diese Sporthilfe-Athleten stehen zur Wahl: Malte Jakschik(Rudern/Maschinenbau), Clara Klug (Para Biathlon/Computerlinguistik),Thomas Röhler (Speerwurf/Strategy, Management and Marketing), AnnaSchaffelhuber (Para Ski alpin/Lehramt) und Richard Schmidt(Fechten/Jura). Bis zum 19. August 2018 kann jeder unterwww.sportstipendiat.de den Nachfolger von Theresa Stoll,Europameisterschafts-Zweite im Judo und Studentin der Humanmedizin,wählen. Unter allen Teilnehmern des Online-Votings wird eine Reisefür zwei Personen zum Sporthilfe Club der Besten verlost.HINWEIS AN DIE REDAKTIONEN:Abdruck honorarfrei. Quelle: Deutsche SporthilfeWir bieten kosten- und rechtefreies Video- und Foto-Material an:- einen sendefertig geschnittenen und vertonten Video-Beitrag, derdie fünf Finalisten sowohl als Sportler als auch als Studentvorstellt. 