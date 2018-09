Frankfurt am Main/Berlin (ots) - Der Olympiasieger von 2016 undfrisch gekürte Europameister im Speerwerfen ist zum "Sport-Stipendiatdes Jahres" 2018 gewählt worden/ Deutsche Bank und DeutscheSporthilfe vergeben Auszeichnung für Spitzenleistungen in Sport undStudiumThomas Röhler ist "Sport-Stipendiat des Jahres" 2018. Der bei derHeim-EM in Berlin frisch gekürte Speerwurf-Europameister undMBA-Student in "Strategy, Management and Marketing" setzte sich beider von Deutscher Bank und Deutscher Sporthilfe initiiertenOnline-Abstimmung gegen vier weitere Finalisten durch. An der Wahlhatten sich in den vergangenen Wochen rund 8000 Sportbegeistertebeteiligt. Der 26-jährige Röhler wurde am Montag im PalaisPopulaire,dem neuen Forum für Kunst, Kultur und Sport der Deutschen Bank, inBerlin geehrt. Röhler folgt auf Judoka Theresa Stoll und Sprint-AssLisa Mayer, die sich 2017 bzw. 2016 bei der Wahl durchgesetzt hatten.Thomas, nach der Goldmedaille bei der Leichtathletik-EM bist Du nunzum Sport-Stipendiat des Jahres 2018 gekürt worden. Was bedeutet Dirdiese Auszeichnung?Das ist eine Riesensache und eine große Ehre. Eine solche Wahl hatman nie selbst in der Hand; anders als im Wettkampf, wo es vor allemauf die eigene Leistung ankommt. Die Ehrung als Sport-Stipendiat desJahres ist auch wegen der Thematik - der Vereinbarkeit von Sport undStudium - etwas Besonderes für mich. Ich empfinde es als großeWertschätzung dessen, was ich jeden Tag tue.Nach dem Bachelor hast Du ein MBA-Studium aufgenommen, opferstviel Deiner Zeit neben dem Sport für die Uni. Bestätigt Dich die Wahldarin, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist?Natürlich zieht man daraus auch seine Bestätigung, aber die Wahlzeigt vor allem das grundsätzliche Interesse an der Dualen Karriere,an der Verbindung von Sport und Studium - und gar nicht so sehr ander Person. Ich spüre, dass meine Community das Thema spannend findetund sich sehr viele Leute darin wiederfinden.Du bezeichnest Dich selbst als Botschafter der Dualen Karriere -fällt Dir diese Überzeugungsarbeit mit der Wahl zum Sport-Stipendiatdes Jahres nun leichter?Die Wahl ist für das, was ich ohnehin tue, sicher eine Hilfe.Alleine schon wegen der enormen medialen Aufmerksamkeit durch dieSporthilfe und ihre Partner wie die Deutsche Bank. Mir ist esunabhängig von meiner Person aber wichtig, dass das Thema DualeKarriere präsent ist - vor allem bei jungen Sportlern, schon zu derenSelbstschutz, aber auch bei Wirtschaft und Gesellschaft: Es hilftnichts, wenn alle Athleten fleißig studieren und Abschlüsse sammeln,letztlich aber nichts passiert.Stichwort Abschluss: Bei Dir steht bald der Start ins neue Semesteran. Wie wird das aussehen?Die Planungen für das Wintersemester laufen, ebenso wie die füreine sehr lange Saison 2019 mit der Weltmeisterschaft in Katar EndeSeptember. Die Idee ist schon, im Winter etwas mehr für die Uni zutun, um so im Frühjahr und Sommer etwas mehr Freiraum für dieWettkämpfe zu haben. Das bedarf allerdings einer guten Planung.Kurz-BiografieThomas Röhler (* 30. September 1991 in Jena)Sportart: SpeerwurfWohnort: JenaVerein: LC JenaGrößte Erfolge: Olympiasieger 2016, Europameister 2018,zweimalVierter bei Weltmeisterschaften (2015 und 2017), Dritter der ewigenWeltbestenliste (93,90 m)Studium: abgeschlossenes Bachelor-Studium in Sport- undWirtschaftswissenschaften; aktuell Master of Business Administrationin "Strategy, Management and Marketing"Universität: Friedrich-Schiller-Universität JenaChristian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, sagtebei der Preisverleihung vor mehr als 100 geladenen Gästen: "Wennjunge Talente schon während ihrer sportlichen Karriere an ihreberufliche Ausbildung denken, verdienen sie es, gefördert zu werden.Diese fünf, aber auch alle anderen 400 Top-Athleten, die wir mitunserem Sport-Stipendium unterstützen, sind wirkliche Vorbilder füruns und die Gesellschaft. Was sie jeden Tag leisten, ist absolutbeeindruckend."Michael Ilgner, Vorsitzender des Vorstands der DeutschenSporthilfe, sagte: "Thomas Röhler ist erneut ein herausragendesBeispiel, wie studierende Spitzenathleten die hohe Doppelbelastungmeistern können und dafür jede Förderung verdienen," und ergänzt:"Besonders freut mich, dass sich Thomas zur Aufgabe gemacht hat, fürdie Duale Karriere zu werben. Damit ist er ein herausragendes Vorbildfür die Sporthilfe-geförderten Nachwuchs-Athleten."Die seit 2013 vergebene Auszeichnung zum "Sport-Stipendiat desJahres" würdigt die besonderen Leistungen studierenderSpitzensportler. Für den Sieger verdoppelt die Deutsche Bank daslaufende Sport-Stipendium für eineinhalb Jahre auf 800 Euro proMonat. Die weiteren vier Finalisten erhalten von der Deutschen Bankfür den gleichen Zeitraum eine Zusatzförderung über 200 Euromonatlich.Zur Wahl standen in diesem Jahr neben Thomas Röhler auch MalteJakschik (Rudern), Clara Klug (Para Biathlon), Anna Schaffelhuber(Para Ski alpin) und Richard Schmidt (Fechten). AusführlichePortraits der fünf Athleten finden Sie unter www.sportstipendiat.deDie Preisträger der Wahl zum Sport-Stipendiat des Jahres:2018: Speerwerfer Thomas Röhler2017: Judoka Theresa Stoll2016: Sprinterin Lisa Mayer2015: Triathletin Sophia Saller2014: Weitspringerin Malaika Mihambo2013: Hockeyspieler Martin HänerHINWEIS AN DIE REDAKTIONEN:Abdruck honorarfrei.Quelle: Deutsche SporthilfeVideo- und Audio-Angebot für TV, Radio und Online:Von der Preisverleihung in Berlin bieten wir einen sendefertiggeschnittenen und vertonten Video-Beitrag an, der rechtefrei undkostenlos genutzt werden kann. 