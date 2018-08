Speedy Hire: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Speedy Hire-Schlusskurs wurde am 03.08.2018 an der Heimatbörse London mit 60 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Handelsunternehmen und Distributoren".

Unser Analystenteam hat Speedy Hire auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Speedy Hire-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Speedy Hire-Aktie. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Speedy Hire aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Unterm Strich erhält Speedy Hire somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Dividende: Speedy Hire hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,75 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,89%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,86 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Speedy Hire-Aktie ein Durchschnitt von 56,76 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 60 GBP (+5,71 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (61,38 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,25 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Speedy Hire-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Speedy Hire erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.