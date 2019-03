Speedway: Was soll die Aufregung?

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Speedway per 15.03.2019, 11:26 Uhr bei 42,99 USD. Speedway zählt zum Segment "Freizeiteinrichtungen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Speedway einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Speedway jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Speedway hat mit einer Dividendenrendite von 1,09 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,83%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt -1,75. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Speedway-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Speedway wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Speedway auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Speedway von 42,99 USD ist mit +0,47 Prozent Entfernung vom GD200 (42,79 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 43,61 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,42 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Speedway-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.