Speedcast International Limited gibt Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2018 und eine Vereinbarung zur Übernahme von Globecomm bekannt

Sydney (ots/PRNewswire) - Speedcast International Limited(https://www.speedcast.com/) (ASX: SDA), der weltweitvertrauenswürdigste Anbieter von Lösungen für Fernkommunikation undIT, gab heute seine Geschäftsergebnisse für den am 30. Juni 2018 zuEnde gegangenen Sechsmonatszeitraum (1. Halbjahr 2018) bekannt. DerGesamtkonzern kommt hier auf einen Umsatz in Höhe von 304,9 MillionenUSD, was ein Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 24 Prozentist.Finanzeckdaten für das 1. Halbjahr 2018- Der Umsatz des Konzerns stieg um 24 % auf 304,9 Millionen USD (1.Halbjahr 2017: 246,3 Millionen USD)- Das zugrunde liegende EBITDA wuchs um 14 % auf 60,4 Millionen USDan (1. Halbjahr 2017: 53,2 Millionen USD)- Die EBITDA-Marge ging um 180 Basispunkte auf 19,8 % zurück (1.Halbjahr 2017: 21,6 %). Gründe hierfür waren die Belastungen ausder Akquisition von UltiSat im November 2017, die erste Phase desNBN-Vertrags, eine einmalige Investition im 1. Halbjahr 2018 in denAufbau der Beziehung zu einem wichtigen Kunden imKreuzfahrtgeschäft sowie eine verzögerte Erholung des Energiemarkts- Der zugrunde liegende Nettogewinn nach Steuern und Abschreibungen(NPATA) wuchs um 37 % auf 21,1 Millionen USD (1. Halbjahr 2017:15,4 Millionen USD)- Starke Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit (89 % des zugrundeliegenden EBITDA) ergaben sich aus einer besseren Disziplin beimUmlaufvermögen- Die Nettoverschuldung stieg von 388 Millionen USD zum 31. Dezember2017 auf 430 Millionen USD zum 30. Juni 2018. Der Grund hier warenInvestitionen in das Wachstum, wozu auch die Kosten für dieRefinanzierung von Schulden sowie 20 Millionen USD aus einerEarn-Out-Klausel im Rahmen der UltiSat-Übernahme gehören- Der Vorstand gab für den am 30. Juni 2018 zu Ende gegangenenSechsmonatszeitraum eine nach australischem Recht voll besteuerteZwischendividende in Höhe von 2,40 Cents (Australische Dollar) jeAktie bekannt"Wir sind mit dem organischen Wachstum, das wir im ersten Halbjahr2018 in den Geschäftsbereichen Schifffahrt, Regierungsbehörden undEEM erzielt haben, sehr zufrieden. Enttäuschend dagegen war derEnergiesektor, der unter der verzögerten Erholung des Markts zuleiden hatte, aber wir bleiben im Hinblick auf unsere Fähigkeiten,von einer Erholung im Energiesektor profitieren zu können, weiteroptimistisch, zumal wir hier davon ausgehen, dass diese stärker alsvorhergesagt ausfallen wird. Unser Geschäft ist breit aufgefächertund wir werden weiterhin in Marktsegmente investieren, bei denen wirzuversichtlich sind, dass wir ein starkes organisches Wachstumerreichen können", sagte Pierre-Jean Beylier, der Chief ExecutiveOfficer von Speedcast.Betriebliche Höhepunkte und Highlights der einzelnenGeschäftsbereiche im 1. Halbjahr 2018- Der Umsatz im Geschäftsbereich Schifffahrt stieg um 10 % auf 106Millionen USD im 1. Halbjahr 2018 von 97 Millionen USD im 1.Halbjahr 2017. Dieser starke organische Anstieg geht hauptsächlichauf das hohe Wachstum im Bereich Handelsschifffahrt zurück, wo einegrößere Anzahl von VSAT-Anlagen in Betrieb genommen wurde, sowieeine Vergrößerung der Bandbreite im Bereich Kreuzschifffahrt.- Der Umsatz im 1. Halbjahr 2018 im Bereich Energie ging um 17 % auf76 Millionen USD von 92 Millionen USD im 1. Halbjahr 2017 zurück.Grund hierfür war eine verzögerte Erholung im Offshore-Bereich desEnergiesektors, die wiederum auf Umwälzungen in der Branche(Rückgang bei der Zahl der Förderanlagen) und den Preisdruck, diebeide stärker als erwartet ausfielen, Verzögerungen bei bestimmtenProjekten sowie einmalige Kundeneffekte zurückzuführen ist- Der Umsatz im Bereich EEM wuchs im 1. Halbjahr 2018 organisch um 29% auf 75 Millionen USD von 58 Millionen USD im 1. Halbjahr 2017.Verantwortlich für dieses starke Wachstum sind unter anderem dieerste Phase des NBN-Vertrags in Australien und das Wachstum imGroßkundengeschäft im Bereich Sprachübertragung- Der Umsatz im Geschäftsbereich Regierungsbehörden, der sich aus derÜbernahme von Ultisat ergibt, lag im Berichtszeitraum bei 47Millionen USD. Diese im November 2017 vollzogene Akquisition konntein den Zahlen für das am 30. Juni 2017 zu Ende gegangene Halbjahrnoch nicht berücksichtigt werden. Auf Pro-Forma-Basis stieg derUmsatz um 17 %. Dieses Wachstum wurde in erster Linie durch diegestiegenen Verteidigungsausgaben in den USA angetriebenErtragsaussichten für das Gesamtjahr 2018Das Unternehmen erwartet beim zugrunde liegenden EBITDA für dasGesamtjahr 2018 eine Spanne zwischen 135 Millionen USD und 145Millionen USD. Daraus ergibt sich folgendes Bild:- Ein positiver Ausblick für den Bereich Schifffahrt mit einemstarken Nachholbedarf und einer prall gefüllten Pipeline bei derHandelsschifffahrt und der Kreuzschifffahrt, nicht zuletzt weil derKundenbedarf bei der Konnektivität weiterhin wächst- Der Umsatz im Geschäftsbereich Energie wird im Gesamtjahr 2018 imVergleich zum Gesamtjahr 2017 voraussichtlich um 10 % sinken, wobeidie Umsatzerholung im 2. Halbjahr 2018 sich auf den bestehendenNachholbedarf und die Angebotspipeline stützen kann. Während esbeim Offshore-Energie-Markt zuvor noch Verzögerungen gab, wird sichdie Erholung in diesem Bereich voraussichtlich stärker alsvorhergesagt bemerkbar machen. Dank dem Marktanteil von Speedcastund seinem starker Kundenstamm steht das Unternehmen sehr gut da,wenn darum gehen wird, von der Markterholung zu profitieren. Eswird erwartet, dass dies auch das Wachstum 2019 und drüber hinausantreiben wird- Das Unternehmen geht von einem fortgesetzten Wachstum imGeschäftsbereich EEM aus, das vom NBN-Vertrag, einer starkenGewinnquote während des 1. Halbjahrs 2018 und einer stabilenAngebotspipeline in Lateinamerika, Südostasien und Afrikaangetrieben wird- Es wird erwartet, dass sich das Umsatzwachstum im SegmentRegierungsbehörden im 2. Halbjahr 2018 fortsetzen wirdÜbernahme von Globecomm- In einer separaten Bekanntmachung gab Speedcast an, dass es einenabschließenden Vertrag mit Partnerunternehmen von HPS InvestmentPartners, LLC, und Tennenbaum Capital Partners, LLC, über dieAkquisition von Globecomm Systems Inc. ("Globecomm") geschlossenhat. Der auf "Cash and Debt free"-Basis veranschlagte Kaufpreisliegt geschätzt bei 135 Millionen USD1- Die Übernahme, die voraussichtlich im 4. Quartal 2018 abgeschlossensein wird, stärkt die weltweite Position von Speedcast in denBereichen Regierungsbehörden, Schifffahrt und Unternehmen undbildet eine exzellente Ergänzung zur Akquisition von UltiSat ausdem letzten Jahr. Dadurch verdoppelt sich der Umsatz von Speedcastin der Sparte Regierungsbehörden und das Unternehmen wird aufdiesem strategischen Wachstumsmarkt größer und sichtbarer und kannhier seine Kapazitäten ausbauen- Speedcast schätzt, dass es bei den jährlichen Kosten einenSynergieeffekt von über 15 Millionen USD erzielen kann, und dasschon 18 Monate nach der Übernahme- Die Akquisition wird durch eine vollständig gewährteKrediterweiterung in Höhe von 175 Millionen USD auf eine bestehendeFazilität von Speedcast für ein vorrangig besichertes Darlehen miteiner Laufzeit von 7 Jahren (fällig 2025) vom institutionellen"Term Loan"-Markt in den USA gedeckt. Diese soll zudem dafürgenutzt werden, einen Teil der revolvierenden Kredit-Fazilität vonSpeedcast zurückzuzahlen und für eine Verbesserung der Liquiditätund bei den Barreserven von Speedcast sorgen"Die Übernahme von Globecomm steht in vollem Einklang mit unsererStrategie, unseren Markt zu konsolidieren und darüberWettbewerbsvorteile auf Grundlage der Größe und der Kapazitäten zuerlangen. Globecomm stellt insbesondere deswegen eine Ergänzung zuUltiSat dar, weil es die Position von Speedcast stärkt, um Kunden ausdem Bereich Regierungsbehörden zu bedienen, und zwar genau zu demZeitpunkt, da Regierungen auf der ganzen Welt voraussichtlich ihreAusgaben erhöhen. Ich freue mich schon sehr darauf, dass das Team vonGlobecomm zu Speedcast stößt. Sie werden unsere Fähigkeiten in SachenInnovationen mit neuen Lösungen und großen Erfahrungen imIngenieurbereich stärken und ebenso unser Angebot bei derSystemintegration verbessern", sagte Pierre-Jean Beylier, der ChiefExecutive Officer von Speedcast.Informationen zu Speedcast International LimitedSpeedcast International Ltd (ASX: SDA) ist der weltweit größteAnbieter von Dienstleistungen für Fernkommunikation und IT. Der vollumfängliche Managed Service von Speedcast wird über eine führendeglobale Technologie für eine Vielzahl von Zugriffsmöglichkeiten,einem Netzwerk aus mehr als 70 Multi-Band- und Multi-Orbit-Satellitenund einer Zusammenschaltung eines globalen terrestrischen Netzwerksbereitgestellt. Gestützt wird er zudem von einem umfassendenSupportangebot, das von Bodenstationen in mehr als 40 Ländern zurVerfügung gestellt wird. Dank diesem globalen "Netz der Netze" könnensich Kunden im Hinblick auf ihre aufgabenkritischen Anwendungen vollauf die stabilste, integrierte Infrastruktur verlassen, die derzeitam Markt verfügbar ist. Speedcast hat als strategischerGeschäftspartner eine einzigartige Stellung, weil es Kommunikations-,IT- und Digital-Lösungen so anpassen kann, dass es die individuellenBedürfnisse der Kunden erfüllt und Umstellungen beim Geschäftsbetrieberlaubt. Speedcast baut seine Managed Services mithilfe seinervielfältigen Technikangebote, wie etwa Cyber-Sicherheit,Sozialleitungen für Mannschaften, Content-Lösungen, Anwendungen zurDaten- und Sprachübertragung sowie Dienstleistungen für dieIntegration von Netzsystemen, aus. Speedcast konzentriert sich mitLeidenschaft auf die Kunden und pflegt eine starke Sicherheitskultur.Auf dieser Grundlage dient es mehr als 2.000 Kunden in mehr als 140Ländern in den Sektoren Schifffahrt, Energie, Bergbau, Unternehmen,Medien, Kreuzschifffahrt, Nichtregierungsorganisationen undRegierungsbehörden. Erfahren Sie mehr unter www.speedcast.com.(http://www.speedcast.com/)Speedcast® ist ein eingetragenes Warenzeichen von SpeedcastLimited. Alle anderen Marken- und Produktnamen oder Warenzeichen sindEigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2018 Speedcast InternationalLimited. Alle Rechte vorbehalten.Kontaktinformationen:Vanessa CardonnelSenior Vice President der Bereiche Anlegerbeziehungen undUnternehmensentwicklungvanessa.cardonnel@speedcast.com+852 3919 68331 Beim Kaufpreis von 135 Millionen USD setzt sich zusammen aus demNetto-Gesamterlös aus dem Verkauf und dem Erlös aus der Rückmietungder Anlage von Globecomm in Hauppauge in Höhe von ungefähr 20Millionen USD, wobei 50 % davon an die veräußernden Parteien gezahltwerden und die restlichen 50 % von Speedcast einbehalten werden,sowie weitere Anpassungen des geschätzten Kaufpreises.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/610079/Speedcast_International_Ltd_Logo.jpgOriginal-Content von: Speedcast International Limited, übermittelt durch news aktuell