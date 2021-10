Speed-Recruiting STELL-MICH-EIN für Kommunikationsbranche erstmals digital

Berlin (ots) -- Im November 2021 findet das Speed-Recruiting STELL-MICH-EIN erstmals digital statt.- Mit nur einer Bewerbung erhalten junge Talente die Chance auf bis zu zehn Vorstellungsgespräche bei Kommunikationsagenturen.- Mit dabei sind namhafte Agenturen wie Serviceplan, Zum goldenen Hirschen, Palmer Hargreaves oder familie redlich.- Bewerben können sich Interessierte bis Ende Oktober auf www.stellmichein.de.Beim Speed-Recruiting STELL-MICH-EIN können Berufseinsteiger*innen und Young Professionals an einem Abend Personaler*innen aus namhaften PR-, Werbe- und Kommunikationsagenturen kennenlernen. Bewerben können sich junge Talente auf www.stellmichein.de.Das STELL-MICH-EIN findet im November erstmals digital via Videotelefonie statt. Pausiert hatte das Format, weil die wirtschaftliche Situation in Deutschland lange unklar war und einige Agenturen einen Einstellungsstopp ausgerufen hatten. Nun startet das Speed-Recruiting zunächst als Online-Event wieder durch.Termine für ganz Deutschland:09.11.2021 Berlin11.11.2021 Hamburg17.11.2021 Düsseldorf18.11.2021 Frankfurt23.11.2021 München25.11.2021 StuttgartPräsenzveranstaltungen sind ab Februar 2022 wieder vorgesehen.Das Event ist sowohl bei Arbeitgeber*innen, als auch bei Jobsuchenden beliebt."Innerhalb von kurzer Zeit lernen wir beim STELL-MICH-EIN etwa 30 Talente kennen. Wir nehmen teil, weil das Format stets großen Spaß macht und es uns bereits mit einigen wunderbaren Kolleg*innen zusammengebracht hat.", sagt Anette Lezak von Serviceplan. Serviceplan nimmt stets in mehreren Städten teil.Beim Berliner Event ist die Agentur familie redlich Stammgast. "Seit 2014 nehmen wir schon am STELL-MICH-EIN teil und haben dort tolle Bewerber*innen kennengelernt. Die besten arbeiten jetzt bei uns ;-)", schreibt Jens Zimmer von familie redlich.Jobsuchende können sich in einer der vier Disziplinen Beratung, Design, Text oder Social Media bewerben. Obwohl das Speed-Recruiting rein digital stattfindet, wird es für die Städte Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München und Stuttgart organisiert. Denn trotz Home Office suchen Bewerber*innen natürlich einen Job in ihrer Stadt.Bewerbung auf www.stellmichein.dePressekontakt:Steven Hillesteven@stellmichein.de0175 150 1303Original-Content von: STELL-MICH-EIN, übermittelt durch news aktuell