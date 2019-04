Speed Apparel: Wohin geht die Reise?

Für die Aktie Speed Apparel aus dem Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" wird an der heimatlichen Börse Hong Kong am 02.04.2019, 17:07 Uhr, ein Kurs von 0,48 HKD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Speed Apparel einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Speed Apparel jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Speed Apparel mit einem Wert von 9,78 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 24,17 , womit sich ein Abstand von 60 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Speed Apparel erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,13 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche sind im Durchschnitt um -3,21 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +8,34 Prozent im Branchenvergleich für Speed Apparel bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,83 Prozent im letzten Jahr. Speed Apparel lag 8,96 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Speed Apparel auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Speed Apparel erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies entspricht einem "Hold"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Speed Apparel bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Hold".