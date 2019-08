SpeedDating für junge Unternehmen auf der deGUT: Gewinner erhalten Know-how und Unterstützung von Business Angels

Berlin/Potsdam (ots) -- Bewerbung für das SpeedDating bis zum 8. September möglich- Die besten Ideen pitchen auf der deGUT- Wer überzeugt, erhält Coaching und Begleitung durch Business AngelsAm 19. Oktober stellen Start-ups ihr Konzept Business Angels unddem Publikum auf den Deutschen Gründer- und Unternehmertagen (deGUT)vor. Seit Jahren gehört das Format zu den Highlights der Messe. DieGründerinnen und Gründer erläutern dabei in genau sieben Minuten ihreGeschäftsidee. Die überzeugendsten Vorhaben werden bei derWeiterentwicklung von Business Angels unterstützt.Die Online-Bewerbung für das SpeedDating ist bis zum 8. Septemberunter https://www.bacb.de/degut-2019/ möglich. Aus allen Einsendungenwerden fünf Start-ups ausgewählt, die sich auf der deGUTpräsentieren. Die überzeugendsten drei von ihnen erhaltenprofessionelle Begleitung.Das SpeedDating auf der deGUT wird in Kooperation mit dem BusinessAngels Club Berlin-Brandenburg e. V. (BACB) veranstaltet. NadineMatthias, Projektleiterin der deGUT des Landes Berlin, über dieZusammenarbeit: "Vom Know-how, Erfahrungen und wertvollen Kontaktenerfahrener Business Angels können junge Unternehmen enormprofitieren. Die deGUT bietet die geeignete Plattform für diesesFormat, was wir seit Jahren gemeinsam mit dem BACB kontinuierlichweiterentwickeln."Wolf Kempert, Vorstandsmitglied des BACB e. V.: "Als BusinessAngel fühle ich mich jedes Jahr als Schatzsucher, der aus einerAnzahl von mehr als 50 Start-ups die fünf aussichtsreichsten Projekteidentifiziert, die sich dann auf der deGUT präsentieren. Ein echterHärtetest für die Teams, die auf einer lauten Messe, mit stetswechselnden Interessenten ihr Projekt so präsentieren, dass sie dieJuroren und Zuschauer begeistern und überzeugen. Jedes Jahr erlebeich so inspirierte Unternehmer und Teams mit erfolgversprechendenIdeen, bei denen es sich lohnt, sie als Business Angel zu begleitenund in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Ich freue mich auf dienächste Runde auf der deGUT 2019."Peter Langer von TimeTravel UG war im vergangenen Jahr dabei: "DerGewinn des SpeedDating auf der deGUT war eine großartige Motivation.Nach der Messe wurden wir zum Matchmaking der Business Angelseingeladen und hatten die Möglichkeit, unser Projekt vorzustellen.Wir pitchten vor 20 potenziellen aktiven Investoren. Eine superChance für alle Gründer."Über die deGUT:Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) finden am 18.und 19. Oktober 2019 zum 35. Mal statt. Erwartet werden 6.000Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich rund um Existenzgründung undUnternehmertum informieren und beraten lassen können.Veranstaltungsort der größten Gründermesse Deutschlands ist erneutdie ARENA Berlin. Rund 130 Aussteller und Berater sowie einkostenloses Seminar- und Workshopprogramm bieten den Besucherinnenund Besuchern fundiertes Wissen und Beratung sowie intensive Kontaktezu Gleichgesinnten, Förderern und Mentoren. Veranstaltet wird diedeGUT von der Investitionsbank Berlin (IBB) und der Investitionsbankdes Landes Brandenburg (ILB). Die deGUT wird gefördert von derSenatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des LandesBerlin und dem Ministerium für Wirtschaft und Energie des LandesBrandenburg aus Mitteln der Länder und des Europäischen Sozialfonds.Schirmherr ist der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, PeterAltmaier.Pressekontakt:Anja Lindemann, deGUT-Pressebüro, Friedrichstraße 23 A, 10969 BerlinTel.: 030 257717-90, E-Mail: presse@degut.de, www.degut.deOriginal-Content von: Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT), übermittelt durch news aktuell