SpeedDating mit Business Angels auf der deGUT: Coaching und Begleitung für Start-ups zu gewinnen

Berlin/Potsdam (ots) -- Bewerbung bis zum 8. September möglich- Die besten Ideen pitchen auf der deGUT- Wer überzeugt, erhält umfassende Begleitung durch BusinessAngelsAuch in diesem Jahr können Start-ups auf den Deutschen Gründer-und Unternehmertagen (deGUT) ihr Geschäftskonzept vor Business Angelsund dem Messepublikum vorstellen. Am 13. Oktober erläuternGründerinnen und Gründer in sieben Minuten ihre Geschäftsidee. Diebesten Konzepte erhalten ein Coaching zur Weiterentwicklung der Ideebeziehungsweise des Unternehmens. Die Online-Bewerbung für dasSpeedDating ist noch bis zum 8. September unterwww.bacb.de/speeddating möglich. Aus allen Bewerbungen werden fünfStart-ups ausgewählt, die sich auf der deGUT präsentieren. Dieüberzeugendsten drei von ihnen erhalten professionelle Begleitungdurch Business Angels.Das Erfolgsformat auf der deGUT wird in Kooperation mit demBusiness Angels Club Berlin-Brandenburg e. V. (BACB) veranstaltet.Nadine Matthias, Projektleiterin der deGUT des Landes Berlin, überdie fruchtbare Zusammenarbeit: "Die Begleitung durch Business Angelsist eine tolle Möglichkeit, um Projekten, die in den Startlöchernstehen, zum Durchbruch zu verhelfen. Daher freuen wir uns, dass sichauch in diesem Jahr Unternehmen beim SpeedDating präsentieren könnenund wir dank des BACB den deGUT-Besucherinnen und -Besuchern damitein weiteres Highlight bieten."Oliver Kirbach, Vorstandsmitglied des BACB, erläutert, wie wichtigdas SpeedDating für die Start-ups ist: "Das SpeedDating 2018 stehtunter dem Motto 'Gemeinsam können wir mehr erreichen'. Zusammen mitder BBB Bürgschaftsbank zu Berlin-Brandenburg und der BACBBeteiligungsgesellschaft bieten wir den Gründern dieses Jahr einenoch größere Bühne. Der Sieger qualifiziert sich automatisch für dasBACB Matching Event und darf vor unseren Business Angels und der BACBBeteiligungsgesellschaft präsentieren."Stefan Goletzke, Geschäftsführer der Duschkraft GmbH, dieLuftentfeuchter zur Vermeidung von Schimmel im Badezimmer herstellt,war beim SpeedDating im vergangenen Jahr dabei: "Das Feedback beimSpeedDating war immens wichtig für uns. Auf die Messe folgte dieEinladung zur Matching-Veranstaltung der Business Angels. DieVorbereitung umfasste ein ausführliches Gespräch mit einemrenommierten Business Angel. Tolle Erfahrung. Ich kann jedem Gründerwärmstens empfehlen: Bewerbt euch!"Über die deGUT:Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) finden am 12.und 13. Oktober 2018 zum 34. Mal statt. Erwartet werden 6.000Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich rund um Existenzgründung undUnternehmertum informieren und beraten lassen können.Veranstaltungsort der größten Gründermesse Deutschlands ist erneutdie ARENA Berlin in Treptow. Rund 140 Aussteller und Berater sowieein kostenloses Seminar- und Workshopprogramm bieten denBesucherinnen und Besuchern fundiertes Wissen und Beratung sowieintensive Kontakte zu Gleichgesinnten, Förderern und Mentoren.Veranstaltet wird die deGUT von der Investitionsbank Berlin (IBB) undder Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Die deGUT wirdgefördert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie undBetriebe des Landes Berlin und dem Ministerium für Wirtschaft undEnergie des Landes Brandenburg aus Mitteln der Länder und desEuropäischen Sozialfonds. Schirmherr ist der Bundesminister fürWirtschaft und Energie, Peter Altmaier.Pressekontakt:Anja Lindemann, deGUT-Pressebüro, Friedrich-Ebert-Straße 91, 14467Potsdam, Tel.: 0331/231 890-22, E-Mail: presse@degut.de,www.degut.de, Fotos unter www.degut.de/pressefotosOriginal-Content von: Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT), übermittelt durch news aktuell