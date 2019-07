Spectrum Therapeutics schließt sich der Initiative Not Myself Today® der Canadian Mental Health Association an

Smiths Falls, Ontario und Toronto (ots/PRNewswire) - SpectrumTherapeutics ("Spectrum"), der Medizinbereich von Canopy GrowthCorporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) (das "Unternehmen" oder "CanopyGrowth") freut sich, seine Partnerschaft mit der Canadian MentalHealth Association ("CMHA") bekanntzugeben. Die Initiative stellt dieerste ihrer Art dar, die von einem marktführendenCannabis-Unternehmen und einer nationalen Organisation für geistigeGesundheit in die Wege geleitet wird. Die CMHA und SpectrumTherapeutics werden gemeinsam ein Bildungsmodul entwickeln, das imRahmen von Not Myself Today, ein CMHA-Programm für geistigeGesundheit am Arbeitsplatz, über Cannabis am Arbeitsplatz aufklärt.Das Modul, das Anfang nächsten Jahres eingeführt werden soll,umschließt eine Reihe von Tools für körperliche und digitaleInteraktion, die darauf abzielen, das Stigma abzubauen, das mit derVerwendung Cannabinoid-basierter Arzneimittel einhergeht. Darüberhinaus soll eine umfassendere Betreuung durch Gesundheitsfachkräftegefördert werden, wenn Patienten Cannabis zur Behandlung vonKrankheiten verwenden. Der Inhalt wird außerdem Videos mit Expertenfür Medizinalhanf sowie Informationsblätter umschließen, diedetaillierte Informationen bieten und Leser auf weiterführendesMaterial verweisen."Das Stigma, mit dem Medizinalhanf und geistige Erkrankungenbehaftet sind, unterbindet sinnvolles Handeln und den konstruktivenDialog unter Betroffenen. Ein Ziel dieser Partnerschaft ist es,dieses Stigma abzubauen, indem Gespräche zu geistiger Gesundheiteröffnet werden, die auf evidenzbasierte Bildungsressourcen gestütztsind", so Dr. Mark Ware, Chief Medical Officer bei Canopy Growth."Für Spectrum Therapeutics birgt diese Partnerschaft die einmaligeMöglichkeit, das Leben von Betroffenen zu verbessern, indem diekörperliche und geistige Gesundheit durch Zugang zuBildungsmaterialien gefördert wird. So findet nicht nur eineffektiver Lernprozess statt, sondern auch ein konstruktiver Diskurszu Cannabis am Arbeitsplatz."Laut Schätzungen entwickelt jeder zweite Kanadier bis zum 40.Lebensjahr eine geistige Erkrankung oder leidet an dieser.[1] 53Prozent der Kanadier erachten Angststörungen und Depression alslandesweite Epidemie[2], wobei geistige Erkrankungen der Hauptgrundfür Arbeitsunfähigkeitsansprüche in Kanada sind.Not Myself Today ist eine evidenzbasierte Initiative, dieArbeitgebern und Arbeitnehmern helfen soll, geistige Gesundheit amArbeitsplatz zu transformieren. Das Programm wird von über 500Organisationen in ganz Kanada und den USA unterstützt und kommt soüber 350.000 Arbeitnehmern zugute. Indem Schranken abgebaut werdenund geistige Erkrankung zum offenen Gesprächsthema für alleArbeitnehmer gemacht wird, klärt Not Myself Today über geistigeGesundheit auf, baut Stigmata ab und fördert eine Arbeitsplatzkultur,die um die geistige Gesundheit und das allgemeine Wohlbefindensämtlicher Mitarbeiter bemüht ist. Im Verlauf der letzten sechs Jahrehat sich die Initiative zu einem hoch angesehenen Programm entwickeltund wird in Kanada von vielen der größten und renommiertestenArbeitgeber im Unternehmens-, Regierungs- und sozialem Sektor aktivunterstützt."In Zukunft wird sich das Gesundheitssystem für geistigeErkrankungen nicht mehr nur auf Kliniken oder Krankenhäuserkonzentrieren. Stattdessen werden Bereiche wie der Arbeitsplatzeinbezogen, wo wir die Kompetenzen, das Wissen und die Praktikenfördern können, welche die geistige Gesundheit der breitenÖffentlichkeit verbessern können, anstatt uns nur auf einzelnePatienten zu konzentrieren", so Fardous Hosseiny, Interim NationalCEO der CMHA. "Mit der Unterstützung von Partnern, wie SpectrumTherapeutics, wird unser Programm Not Myself Today Aufklärung bieten,Stigmata abbauen und eine sichere sowie unterstützendeArbeitsplatzkultur für jene aufbauen, die über das Jahr eine geistigeErkrankung entwickeln bzw. an dieser leiden, was in Kanada auf jedenFünften zutrifft."Die Forschung zur Verwendung von Cannabis und geistigenKrankheiten steckt noch in den Kinderschuhen. Daher betont die CMHA,dass weitere Studien erforderlich sind, um die Beziehung zwischengeistigen Krankheiten und der Verwendung von Cannabis zu verstehen,sowohl hinsichtlich möglicher Vorteile als auch mit Blick aufRisiken. Die CMHA und Spectrum Therapeutics raten dringend, dassBetroffene sich an eine Gesundheitsfachkraft wenden, um sich zuBehandlungsmöglichkeiten bei geistigen Erkrankungen beraten zulassen, einschließlich Medizinalhanf.Spectrum Therapeutics hat geistige Gesundheit als einen Bereichmit ungelösten Gesundheitsproblemen identifiziert und untersuchtaktuell gemeinsam mit führenden wissenschaftlichen Institutionen undForschungszentren, die Rolle, die Cannabis bei der Bewältigung vonGemüts- bzw. Angststörungen spielen kann. Die heutige Ankündigungbaut auf die Tradition von Spectrum Therapeutics und Canopy Growthauf, die Öffentlichkeit über Cannabis aufzuklären. Dies umschließtPartnerschaften mit Institutionen wie:- Parent Action on Drugs und Canadian Students for Sensible DrugPolicy, um Eltern, Betreuer und Jugendliche über denverantwortungsvollen Umgang mit Cannabis zu informieren.- The Arthritis Society, um evidenzbasiertes Material zu erstellen,das Arthritispatienten nähere Informationen über Cannabis alsBehandlungsmöglichkeit bietet.- Die University of British Columbia durch eine Spende in Höhe von2,5 Millionen Dollar, um kontrollierte Studien zur potenziellenVerwendung von Cannabis zum Überwinden derOpioid-Überdosierungskrise durchzuführen und die Canopy GrowthProfessur für Cannabiswissenschaften einzurichten.- Mothers Against Drunk Driving (MADD) und die Canadian Drug PolicyCoalition, um im großen Umfang Forschungsarbeiten zu überprüfen,die MADD als Grundlage für Empfehlungen zum verantwortungsvollenCannabiskonsum und Nüchternheit am Steuer dienen.Durch diese Partnerschaften und die Unterstützung von Kampagnen,wie Not Myself Today, freuen sich Canopy Growth und seinMedizinbereich Spectrum Therapeutics, Patienten, ihre Familien undGesundheitsdienstleister über Medizinalhanf und seine Rolle für dieLinderung unserer am häufigsten auftretenden Gesundheitsproblemeaufklären zu können.Ein Hoch auf zukünftiges Wachstum (und die Förderung geistigerGesundheit).[1] Smetanin et al. (2011). The Life and Economic Impact of Major Mental Illnesses in Canada: 2011-2041. Verfasst für dieMental Health Commission of Canada. Toronto: RiskAnalytica.[2] Umfrage im Auftrag der CMHA, durchgeführt von Maru/Matchbox im Sept. 2018:https://markets.businessinsider.com/news/stocks/over-half-of-canadians-consider-anxiety-and-depression-epidemic-1027539125Not Myself Today® ist eine eingetragene Handelsmarke der Canadian Mental Health Association.Informationen zur Canadian Mental Health AssociationDie Canadian Mental Health Association (CMHA), gegründet 1918, istdie etablierteste und größte Gemeinschaft von Organisationen fürgeistige Gesundheit in Kanada. Die CMHA ist in über 330Gemeinschaften in sämtlichen Provinzen und Territorien vertreten. Sieleistet Aufklärungsarbeit und bietet Programme und Ressourcen an, diehelfen, geistigen Gesundheitsproblemen und Erkrankungen vorzubeugensowie Genesung und Resistenz zu fördern, sodass allen Kanadiern einsorgenfreies und erfolgreiches Leben ermöglicht wird. WeitereInformationen finden Sie auf cmha.ca (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2520045-1&h=1045187878&u=https%3A%2F%2Fcmha.ca%2F&a=cmha.ca)Informationen zu Canopy Growth CorporationCanopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) ist ein weltweit führendesdiversifiziertes Cannabis- und Hanfunternehmen, das verschiedeneMarken und kuratierte Cannabissorten in Trocken-, Öl- undSoftgelkapselformen anbietet. Canopy Growth bietet zudemMedizinprodukte über die Tochtergesellschaft Storz & Bickel GmbH &Co. KG an. Von der Produkt- und Prozessinnovation bis zurMarktumsetzung wird Canopy Growth von der Leidenschaft für Führungund dem Engagement angetrieben, Schritt für Schritt einCannabis-Unternehmen der Weltklasse mit immer mehr Produkten,Standorten und Ländern, in denen es vertreten ist, aufzubauen. CanopyGrowth hat Niederlassungen in über einem Dutzend Ländern auf fünfKontinenten.Die Medizinsparte von Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, widmetsich der Ausbildung von medizinischen Fachkräften, der Durchführungbelastbarer klinischer Forschung und der Information derÖffentlichkeit über Cannabis und hat Millionen von Dollar inmodernste, vermarktbare Forschung und den Ausbau von Schutzrechteninvestiert. Spectrum Therapeutics vertreibt eine Reihe vonVollspektrumprodukten, die es mithilfe des firmeneigenenfarbcodierten Spectrum-Systems klassifiziert, sowie Dronabinol, miteinem einzelnen Cannabinoid-Wirkstoff, unter der Marke BionoricaEthics.Canopy Growth betreibt unter seinen preisgekrönten Bannern Tweedund Tokyo Smoke Einzelhandelsgeschäfte in ganz Kanada. Tweed ist eineweltweit geschätzte Cannabismarke, die sich durch ihre Konzentrationauf Qualitätsprodukte und eine enge Beziehung zu ihren Kunden einegroße loyale Anhängerschaft aufgebaut hat.Von unseren historischen Börsengängen an die Toronto StockExchange und New York Stock Exchange bis hin zu unserer anhaltendeninternationalen Expansion ist unser ganzes Handeln geprägt von Stolzauf die Steigerung des Shareholder Value durch Leadership. Dazu hatCanopy Growth Partnerschaften mit führenden Branchengrößen, wie denCannabis-Ikonen Snoop Dogg und Seth Rogen, den bekannten ZuchtfirmenDNA Genetics und Green House Seeds, Battelle, der weltweit größtengemeinnützigen Forschungs- und Entwicklungsorganisation, und demführenden Fortune-500-Alkoholanbieter Constellation Brandsgeschlossen, um nur einige zu nennen. Canopy Growth besitzt 12lizenzierte Cannabisproduktionsstätten mit einer Produktionskapazitätvon mehreren Millionen Quadratfuß, darunter über eine MillionenQuadratfuß GMP-zertifizierte Produktionsfläche. Weitere Informationenfinden Sie unter www.canopygrowth.com.Informationen zu Spectrum TherapeuticsSpectrum Therapeutics, der Medizinbereich von Canopy GrowthCorporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC), widmet sich der Ausbildung vonmedizinischen Fachkräften, der Information der Öffentlichkeit überCannabis und seine vielseitige Nutzung, sowie modernster,vermarktbarer Forschung und dem Ausbau von Schutzrechten. SpectrumTherapeutics, gegründet in Europa, ist in Australien, Südamerika,Afrika und ganz Europa tätig. Seine Produkte sind in verschiedenenPotenzen und Formaten erhältlich, die konzipiert wurden, um Fragen zuStärke und Dosierung zu vereinfachen. Dafür wurde ein Farbcode-Systemeingeführt, durch das Medizinalhanf entsprechend THC- und CBD-Levelkategorisiert wird.Spectrum Therapeutics bietet neben Dronabinol, das nur eineneinzelnen Cannabiswirkstoff aufweist, unter der Marke BionoricaEthics Cannabisblüten, Öle und neue Innovationen, wie z. B. Softgele,an. Durch Produktvereinfachung, belastbare klinische Forschung undlaufende Weiterbildung von Gesundheitsexperten setzt sich SpectrumTherapeutics dafür ein, die ungelösten Gesundheitsprobleme vonPatienten rund um die Welt zu lösen.Hinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" imSinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltendenkanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, könnenzukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendungvon Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "nicht erwartet", "wirderwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "sieht vorher" oder "siehtnicht vorher", oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter undFormulierungen erkannt werden, oder erklären, dass bestimmteHandlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen "können", "könnten","würden", oder "möglicherweise" ergriffen, eintreten oder erreicht"werden". Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhaltenbekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren,die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungenoder Errungenschaften von Canopy Growth oder seinenTochtergesellschaften wesentlich von zukünftigen Ergebnissen,Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den in dieserPressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oderInformationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. ZuBeispielen für derlei Aussagen zählen "zielen darauf ab, das Stigmaabzubauen, das mit der Verwendung Cannabinoid-basierter Arzneimitteleinhergeht" und "Der Inhalt wird außerdem Videos mit Experten fürMedizinalhanf sowie Informationsblätter umschließen". Risiken,Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichtetenInformationen verbunden sind, können dazu führen, dass tatsächlicheEreignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlichvon denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichtetenInformationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachtwerden, einschließlich der Entwicklung von Inhalten solchen Risiken,die in dem jährlichen Informationsschreiben des Unternehmens vom 24.Juni 2019 enthalten sind, das bei den kanadischenWertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf demEmittentenprofil des Unternehmens bei SEDAR unter www.sedar.comverfügbar ist. Obwohl das Unternehmen der Überzeugung ist, dass dieAnnahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichtetenInformationen oder zukunftsgerichteten Aussagen in dieserPressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte keinunverhältnismäßiges Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden,und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in denangegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die in dieserPressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen undzukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieserPressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung,diese zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichtetenAussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen,nachfolgende Ereignisse oder sonstiges wiederzugeben, es sei denn,dies wird durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.Canopy GrowthCarly PickettMedia Relationscarly.pickett@canopygrowth.com343-996-3234Tyler BurnsInvestor RelationsTyler.burns@canopygrowth.com855-558-9333 Durchw. 122Canadian Mental Health AssociationKatherine JansonNational Director of CommunicationsCanadian Mental Health Association, Nationalkjanson@cmha.ca416-646-5557 Durchw. 24923Original-Content von: Spectrum Therapeutics, übermittelt durch news aktuell