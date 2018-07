Spectrum Global Solution: War das schon alles?

Der Kurs der Aktie Spectrum Global Solution stand am 25.07.2018 zum Schluss bei 0,0031 USD. Der Titel wird der Branche "Forschungs- und Beratungsdienste" zugerechnet.Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Spectrum Global Solution in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Spectrum Global Solution wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

Weiterlesen...