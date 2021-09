Spectrum Brands-Aktie: Warum sie heute höher notiert!

Spectrum Brands Holdings Inc (NYSE:SPB) notiert am Mittwoch höher, nachdem das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf seiner Eisenwaren- und Heimwerkersparte für 4,3 Milliarden Dollar in bar bekannt gegeben hat.

Spectrum Brands sagte, dass die Transaktion seine Bilanz weiter stärken und sein Geschäft um drei attraktive Geschäftsbereiche vereinfachen wird, die aus globaler Haustierpflege, Haus und Garten und Haus- und



