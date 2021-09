Spectrum Brands-Aktie: Verkauft diese Segmente!

. (NYSE:SPB) hat sich bereit erklärt, seine Sparte Hardware & Home Improvement (HHI) für 4,3 Milliarden Dollar in bar an den schwedischen Mischkonzern(OTC:ASAZY) zu verkaufen. HHI ist ein Anbieter von Sicherheits-, Sanitär- und Baubeschlagsprodukten für den nordamerikanischen Wohnungsmarkt. HHI mit Sitz in Lake Forest, Kalifornien, beschäftigt weltweit rund 7.500 Mitarbeiter. HHI erzielte in dem im September ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!