SpectrumLeaf und Voon bringen revolutionäre natürliche Hanf-Beutel auf den Markt

London, 11. März 2022 (ots/PRNewswire) -SpectrumLeaf Ltd, ein Unternehmen, das sich der Bereitstellung hochwertiger CBD-basierter Produkte verschrieben hat, und Voon Innovation bringen gemeinsam Voon Hanf-Snus-Beutel auf den Markt - eine natürliche, vegane und rauchfreie Cannabis-Alternative, die frei von Nikotin ist. Unter Verwendung einer eigenen Technologie haben die beiden Unternehmen ein revolutionäres Hanfbeutelprodukt entwickelt, das eine optimierte Bioverfügbarkeit von Hanf-Cannabinoiden mit null THC bietet.„Wir haben uns als Snus- und CBD-Enthusiasten mit dem Ziel zusammengetan, ein revolutionäres Hanfbeutelprodukt zu entwickeln, das Snus-, Nikotinbeutel- und CBD-Konsumenten gleichermaßen genießen können. Nach fast einem Jahr unermüdlicher Forschung, Entwicklung und Erprobung haben wir eine nano-infundierte Hanfrezeptur entwickelt, die die Bioverfügbarkeit unserer Voon Hanf-Snus-Beutel erhöht. Die Nanopartikel sind so klein, dass sie biologische Membranen direkt durchdringen können. Unsere neuartige Formulierung ermöglicht eine effiziente Aufnahme des Hanfs direkt unter der Lippe", erklärt Frank Svandal, Mitbegründer von Voon Innovation und Gründer von Northerner.com - einem Unternehmen, das inzwischen mit der Haypp-Gruppe, dem weltweit größten Einzelhändler für Nikotinbeutel, fusionierte.„Um ein wirklich hanfbasiertes Produkt zu schaffen, das für unsere Zielmärkte geeignet ist, war es wichtig, dass die Hanfbeutel von Voon kein THC enthalten, aber dennoch die Cannabinoide des Hanfs liefern können. Glücklicherweise konnten wir dies nicht nur mit unserer einzigartigen Technologie erreichen, sondern wir haben auch sichergestellt, dass die Zutaten natürlich, vegan und frei von Gluten, Soja und GVO sind. Voon kann leicht in die tägliche Konsumroutine eines Beutelbenutzers integriert werden oder einfach eine rauchfreie Alternative für bestehende CBD-Benutzer sein", sagt Felix Sundstrom, CEO von SpectrumLeaf Ltd.Voon Hanfbeutel sind schlank, weiß und trocken mit 20 mg Hanfextrakt in jedem Beutel. Jede Dose enthält 15 Beutel und ist in 4 leckeren Geschmacksrichtungen erhältlich: Snazzy Tangerine, Wintergreen, Cool Spearmint und Pink Grape. Jede Dose wird im Labor getestet, und die Ergebnisse sind für die Verbraucher über den Webshop unter getvoon.com verfügbar.INFORMATIONEN ZU SPECTRUMLEAFSpectrumLeaf ist ein Unternehmen, das sich der Auswahl und Bereitstellung von erstklassigen CBD-Produkten entsprechend dem kollektiven Kundenbedürfnis verschrieben hat. Die Produktmarken umfassen Cannadips (http://cannadips.eu/) - ein CBD-Produkt, das in den Mund gesteckt wird, ganz natürlich, diskret und schnell wirkend ist und durch ein geschütztes Verfahren hergestellt wird, das die wertvollen Terpen- und Flavonoidverbindungen bewahrt. Die jüngste Produktveröffentlichung umfasst eine CBD Oral Strips Linie unter der Marke Elevar Hemp (https://elevarhemp.com/).