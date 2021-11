Spectrm wird erster globaler WhatsApp Business Solution Provider für Conversational Commerce Automation

New York (ots/PRNewswire) -SPECTRM, die Marketingplattform, die Unternehmen zur Automatisierung von Einzelgesprächen mit Verbrauchern auf Messaging-Kanälen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3359614-1&h=2655220664&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3359614-1%26h%3D2661898672%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fspectrm.io%252Fmessaging-channels%252F%26a%3Dmessaging%2Bchannels&a=Messaging-Kan%C3%A4len) benutzen, gab bekannt, dass es jetzt ein globaler Anbieter von WhatsApp Business-Lösungen ist. WhatsApp Business verbindet Kunden mit Marken in der verschlüsselten End-to-End-Messaging-App und ermöglicht private, persönliche und Echtzeit-Messaging-Erlebnisse, die Vertrauen aufbauen, den Umsatz steigern und die Loyalität erhöhen.Mit 2 Milliarden Nutzern in über 180 Ländern, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3359614-1&h=2387189842&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3359614-1%26h%3D1133386725%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fspectrm.io%252Finsights%252Fblog%252Fwhatsapp-business-statistics%252F%26a%3D2B%2Busers%2Bin%2Bover%2B180%2Bcountries%252C&a=2+Milliarden+Nutzern+in+%C3%BCber+180+L%C3%A4ndern%2C) ist WhatsApp die weltweit beliebteste Messaging-App. 70 % der Nutzer rufen es täglich auf, und 68 % sagen, dass es der einfachste Weg ist, mit einem Unternehmen zu kommunizieren. Direktnachrichten sind die Art und Weise, wie Verbraucher bevorzugt mit Marken kommunizieren (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3359614-1&h=1684465475&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3359614-1%26h%3D3457136668%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fspectrm.io%252Finsights%252Fblog%252Fwhy-consumers-are-messaging-brands%252F%26a%3Dhow%2Bconsumers%2Bprefer%2Bto%2Bcommunicate%2Bwith%2Bbrands&a=wie+Verbraucher+bevorzugt+mit+Marken+kommunizieren). Ein Trend, der durch die Covid-19-Pandemie und den wachsenden wirtschaftlichen Einfluss der ersten Messaging-Generationen wie der Generation X, der Millennials und der Generation Z noch beschleunigt wird."Die Art und Weise, wie Menschen mit Marken umgehen und bei ihnen kaufen, hat sich verändert. Wir leben in einer Welt, in der Messaging und Datenschutz an erster Stelle stehen", sagt Max Koziolek, CEO von Spectrm. "Die Menschen entscheiden sich für Messaging, weil sie es bequem haben wollen, und nichts fühlt sich auf dem Handy natürlicher an als Messaging. Der Schutz der Privatsphäre steht im Mittelpunkt. Änderungen bei der Regulierung und der Technologie bringen die alten Wege der digitalen Werbung durcheinander. Konversation im Handel (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3359614-1&h=304473991&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3359614-1%26h%3D2632136362%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fspectrm.io%252Fgrowth-solutions%252Fconversational-guided-shopping%252F%26a%3DConversational%2Bcommerce&a=Konversation+im+Handel) ist die Zukunft. Die Nachrichtenübermittlung steht an erster Stelle, der Datenschutz an erster Stelle und letztendlich der Kunde an erster Stelle. Menschen auf der ganzen Welt nutzen WhatsApp jeden Tag, daher ist die Nachfrage unserer globalen Kunden bei Spectrm nach der Integration von WhatsApp Business groß. Wir freuen uns, dass wir den Kanal hinzufügen können, um Marken dabei zu helfen, persönliche Gespräche mit ihren Kunden zu automatisieren."Die Unternehmen nutzen Daten aus erster Hand, insbesondere deklarierte Daten (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3359614-1&h=3097264521&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3359614-1%26h%3D1051509941%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fspectrm.io%252Finsights%252Fblog%252Fsolving-marketing-privacy-challenges-with-declared-data%252F%26a%3Ddeclared%2Bdata&a=deklarierte+Daten) um in einem Umfeld zu wachsen, in dem der Datenschutz im Vordergrund steht. Die Nutzung von Daten zur Personalisierung des Marketings ist eine von führenden Vermarktern häufig genannte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3359614-1&h=2599281242&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3359614-1%26h%3D2209250365%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpostclick.com%252Freports%252F2021-advertising-personalization-report%252F%26a%3Dfrequently%2Bcited&a=h%C3%A4ufig+genannte) Herausforderung.Spectrm macht Daten aus Gesprächen mit Kunden auf WhatsApp in großem Umfang nutzbar. Unternehmen können KI-gestützte Konversationserlebnisse für den Handel entwickeln und WhatsApp Business (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3359614-1&h=2176449091&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3359614-1%26h%3D858612204%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fspectrm.io%252Fmessaging-channels%252Fwhatsapp-business%252F%26a%3DWhatsApp%2BBusiness&a=WhatsApp+Business) für folgendes optimieren:- Vergrößern Sie die Liste der Opt-in-Kunden mit verifizierten Telefonen.- Konvertieren Sie Kunden mit personalisierten Angeboten über den von ihnen bevorzugten Kanal und nutzen Sie dabei sowohl digitale als auch Offline-zu-Online-Einstiegspunkte.- Erhöhen Sie die Aufmerksamkeit, indem Sie relevante Informationen in besonders wichtigen Momenten anbieten - und zwar 24/7.- Steigern Sie den Customer Lifetime Value durch die Automatisierung mobiler Push-Benachrichtigungen mit 10-fach höherer Reichweite als E-Mail, unabhängig von Cookies oder Tracking-Opt-Ins.Weitere Einzelheiten: WhatsApp Business Marketing Lösungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3359614-1&h=3555281118&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3359614-1%26h%3D2976913644%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fspectrm.io%252Fmessaging-channels%252Fwhatsapp-business%252F%26a%3DWhatsApp%2BBusiness%2BMarketing%2BSolutions&a=WhatsApp+Business+Marketing+L%C3%B6sungen).Presseanfragen ben@spectrm.io.INFORMATIONEN ZU SPECTRM.IOSpectrm ist die no-code konversationelle Marketing-Automatisierungsplattform für Marken zur Konvertierung von Kunden in den Bereichen Suche, Social und Display. Spectrm Chatbot-Analysen, Marketing-Automatisierungslösungen und Konversations-KI machen es einfach, Kundenerlebnisse in großem Umfang zu personalisieren.Original-Content von: Spectrm, übermittelt durch news aktuell