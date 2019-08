Spectris: Sie dürfen gespannt sein!

Am 03.08.2019, 01:06 Uhr notiert die Aktie Spectris an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 2465.33 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Elektronische Geräte und Instrumente".

Die Aussichten für Spectris haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Spectris. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Spectris liegt mit einem Wert von 15,86 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 60 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 39,24. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 14 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Spectris-Aktie sind 6 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 3 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 2 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 2597,5 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (2573 GBP) ausgehend um 0,95 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Spectris von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.