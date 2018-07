Spectris: Aktienanalyse vom 25.07.2018: Fakten, Fakten, Fakten!

Spectris, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektronische Geräte und Instrumente", notiert aktuell (Stand 23:33 Uhr) mit 2275,67 GBP sehr stark im Minus (-3.53 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Dividende: Spectris hat mit einer Dividendenrendite von 2,52 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,11%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Electrical Equipment"-Branche beträgt +0,42. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Spectris-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

