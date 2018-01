Speck Kündigt Presidio MOUNT In Partnerschaft Mit Scosche® An

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Speck hat heute auf der CES 2018 diePresidio MOUNT (https://www.speckproducts.de/nach-geraeten-shoppen/handyhuellen/presidio-mount-iphone-x-cases/IPX-PR-MNT.html#start=11)angekündigt - eine Schutzhülle, die für den Einsatz mit denMagnethaltern von SCOSCHE® konzipiert ist. Die Presidio MOUNT wurdein Zusammenarbeit mit SCOSCHE entwickelt, dem führenden Herstellervon Magnethalterungen für Mobilgeräte. Sie wurde speziell für denEinsatz mit der preisgekrönten MagicMount(TM)-Produktfamilieentwickelt, um eine nahtlose Lösung für den Freisprechbetrieb IhresGeräts zu bieten.Bei den bisher verfügbaren magnetischen Handyhalterungen musstenBenutzer Metallplättchen an ihren Geräten anbringen, das heißt, siemussten die Plättchen zwischen Handy und Schutzhülle oder direkt aufder Rückseite der Schutzhülle installieren. Die Presidio MOUNT bieteteine willkommene Alternative, bei der zwischen den zweiSchutzschichten der Hülle bereits zwei Stahlplättchen strategischpositioniert und eingebettet sind. Der Benutzer braucht also keineMetallplättchen zu installieren, eine sichere Anbringung des Handysist gewährleistet. Die integrierten Metallplättchen sind nichtsichtbar und können keine Kratzer auf dem Gerät verursachen. Außerdemsind sie in optimaler Position vorinstalliert, um Interferenzen beimkabellosen Aufladen zu vermeiden.Die Presidio MOUNT bietet einen zweilagigen Schutz, um Schädendurch Herunterfallen im täglichen Gebrauch aus bis zu 3 Metern Höhezu verhindern. Die Innenschicht besteht aus IMPACTIUM(TM), einemdynamischen Gummi, das Stöße beim Aufprall absorbiert und verteilt.Auf der Innenseite der Schutzhülle ist das IMPACTIUM-Gummi gerippt,um die IMPACTIUM-Schock-Barriere zu erzeugen. Wenn das Gerätherunterfällt, werden die Rippen beim Aufprall zusammengepresst, umden Stoß zu absorbieren und verteilen, und bieten so einenherausragenden Schutz. Das Äußere der Presidio MOUNT ist einePolykarbonat-Hülle, die zum Schutz des Geräts den Aufprall ebenfallsverteilt.Die Presidio MOUNT Hülle schließt sich der magnetischenMagicMount-Halterungsfamilie von Scosche an, die Ihr Gerät währendder Fahrt, am Schreibtisch oder bei anderen Gelegenheiten, die eineNutzung der Freisprechfunktion erfordern, sicher und zuverlässig.Die Presidio MOUNT wurde für das iPhone X, iPhone 8/7/6s/6 undiPhone 8 Plus/7 Plus/6s Plus/6 Plus entworfen und ist mit allenMagicMount-Systemen von SCOSCHE kompatibel. Sie ist ab Februar 2018zu einem Preis ab 39,95 EUR auf speckproducts.de verfügbar.Die Presidio MOUNT wird auf der CES-Messe bei CES Unveiled, beiPepcom und am SCOSCHE-Stand (Nr. 31116) in der LVCC Südhalle 3präsentiert.Über SpeckSpeck entwickelt preisgekrönte Schutzhüllen, die dazu konzipiertsind, Wirkung zu erzielen und Stoßwirkung abzufangen. Seit 2001stellt Speck die weltweit besten, elegantesten Produkte fürSmartphones, Tablets, Notebooks, Uhren und Rucksäcke her. SpecksModelle erzielen die perfekte Balance zwischen kunstvollem Design undfallgetestetem Schutz. Speck hat seinen Sitz im Herzen des SiliconValleys, am Knotenpunkt von Design und Technik, und erhält somitInspiration aus erster Quelle. Getreu dem Motto "die Stärke liegt imDetail" bietet Speck Hüllen, mit denen Sie mehr Orte besuchen undmehr aus Ihren mobilen Geräten herausholen können. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.speckproducts.de oder bei Specksspeziell auf Journalisten zugeschnittenem, europäischem Media-Hubunter media.speckproducts.eu (http://media.speckproducts.eu/), wo manPressemappen zu individuellen Produktreihen findet. Sie können unsauch gerne auf Twitter (https://twitter.com/speckproducts), Facebook(https://www.facebook.com/speck), Instagram(http://instagram.com/speckproducts), oder Pinterest(http://pinterest.com/speckproducts/) folgen.Über SCOSCHESCOSCHE Industries wurde 1980 gegründet und ist ein preisgekrönterPionier in den Bereichen der Consumer Technologie, Powersport undAutomobile Audioprodukte. Das Unternehmen hat sich der Lieferung vonüberragender Qualität, einem unvergleichlichenPreis-Leistungs-Verhältnis und einem beispiellosen Kundenserviceverpflichtet. Die Entwickler und Ingenieure bei SCOSCHE stellenProdukte her, die die umfassende Erfahrung des Unternehmens in Audio-und Mobiltechnologien widerspiegeln. SCOSCHEs Quelle der Inspirationsind der Lifestyle, die Kultur, die Musik und die MenschenKaliforniens. Dieser Einfluss ist in dem Zubehör und den Produkten,die sich heute in den Händen, Wohnungen, Büros und Fahrzeugen vonMenschen in mehr als 50 Ländern befinden, deutlich sichtbar. HundertePatente/Warenzeichen sowie zahllose Branchenauszeichnungenverdeutlichen unwiderlegbar, wie SCOSCHE sich permanent an der Spitzevon Technologie und Innovation befindet. Folgen Sie @SCOSCHE aufTwitter (http://www.twitter.com/scosche), Facebook(http://www.facebook.com/scosche), GOOGLE+(https://plus.google.com/+scosche), Instagram(https://www.instagram.com/scoscheinc/), Pinterest(https://www.pinterest.com/pin/12807180163690106/) und LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/scosche-industries-inc-/), um dieneuesten Informationen über die gesamte preisgekrönte ConsumerTechnologie, die Automobile Audioprodukte und das Zubehör zuerfahren. Pressekontakt:Beatriz CavadasHopscotch Europespeck@hopscotch.eu+49-7-85-15-08-51-89Original-Content von: Speck, übermittelt durch news aktuell