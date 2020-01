Specialty Lending: War das hier wirklich zuzutrauen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Specialty Lending, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.01.2020, 19:06 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 21.68 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Specialty Lending auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Specialty Lending lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Specialty Lending in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Für Specialty Lending liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Specialty Lending vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 23 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (21,66 USD) könnte die Aktie damit um 6,19 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Specialty Lending-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,22 ist die Aktie von Specialty Lending auf Basis der heutigen Notierungen 68 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (32,04) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".